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željeznička nesreća

VIDEO / Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju. Strojovođa javio da su otkazale kočnice

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N1 Info
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10. lis. 2026. 10:40
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Vlak GIF
Facebook/Sindikat strojovođa Hrvatske

Jutros je na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Nije bilo ozlijeđenih, objavila je HŽ Infrastruktura.

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"Vlak se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru", navodi se u priopćenju.

U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta te je zatvoren za sav promet.

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Teme
hž infrastruktura iskliznuće vlaka kolodvor meja provalija željeznička nesreća

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