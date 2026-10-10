"Vlak se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru", navodi se u priopćenju.