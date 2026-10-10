željeznička nesreća
VIDEO / Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju. Strojovođa javio da su otkazale kočnice
Jutros je na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Nije bilo ozlijeđenih, objavila je HŽ Infrastruktura.
Oglas
"Vlak se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru", navodi se u priopćenju.
U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta te je zatvoren za sav promet.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas