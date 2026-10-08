nakon 182 godine
Gasi se povijesna tvornica: Osvojili više od 100 svjetskih nagrada, a sada svi radnici idu na ulicu
Tijekom aktualnog stečajnog postupka tvrtka nije uspjela pronaći novog strateškog ulagača, što znači da preostalih 98 zaposlenika gubi svoja radna mjesta.
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Njemačka manufaktura porculana Kahla iz savezne zemlje Tiringije (Thüringen), globalno prepoznatljiva po vrhunskom dizajnu i nagrađivanom posuđu, definitivno obustavlja svoju proizvodnju nakon 182 godine postojanja, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.
Prema riječima stečajnog upravitelja Rolfa Rombacha, propali su ključni pregovori koji su mogli spasiti posrnulu tradicijsku tvrtku:
Jedan potencijalni investitor iz Turske povukao se iz pregovora prije dva tjedna.
Drugi veliki turski proizvođač porculana pokazao je izniman interes, no u konačnici je nadzorno tijelo kompanije, unatoč brojnim zagovornicima akvizicije, odbilo ulazak u posao.
Time se zatvara povijesno poglavlje započeto još davne 1844. godine. Brend Kahla bio je sinonim za modernu kulturu stola, a tijekom desetljeća rada osvojio je više od 100 međunarodnih nagrada za dizajn.
Visoke cijene energenata i pad narudžbi iz gastronomije
Kao glavni uzrok konačnog kraha stečajna uprava ističe enormno visoke troškove energije koji su izravno pogodili energetski intenzivnu industriju keramike i porculana.
Tvrtka se već godinama borila za opstanak:
Prvi stečaj otvoren je u ožujku 2020. godine nakon propasti jednog velikog ugovora.
U veljači 2026. uslijedio je novi stečajni val potaknut osjetnim padom narudžbi, posebice iz sektora gastronomije i hotelijerstva, uz trajno opterećenje skupim energentima.
Postupno gašenje pogona do proljeća
Proizvodnja neće biti zaustavljena preko noći, već se lokacija gasi planski:
Primarna proizvodnja radi do kraja listopada.
Odjel dekoracije nastavlja s radom do kraja tekuće godine.
Tvornička i internetska prodaja zaliha bit će dostupna kupcima sve do ožujka 2027. godine.
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