Zovu ih "četkom za crijeva": Ova prirodna vlakna mogu pomoći kod zatvora

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Psilijum, prirodno vlakno dobiveno iz sjemenki biljke Plantago, sve se češće koristi kao pomoć kod zatvora i drugih probavnih tegoba. Zbog sposobnosti upijanja vode i povećavanja volumena stolice popularno ga nazivaju "četkom za crijeva", iako je riječ o slikovitom nazivu, a ne doslovnom čišćenju probavnog sustava.

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Ljuske psilijuma mogu upiti višestruko više vode od vlastite mase i pretvoriti se u gelastu smjesu. Upravo zahvaljujući tom svojstvu pomažu omekšati stolicu i potaknuti redovito pražnjenje crijeva.

Kako pravilno koristiti psilijum?

Psilijum se najčešće prodaje u obliku praha ili ljuskica, a dostupan je u ljekarnama i trgovinama zdrave hrane.

Može se pomiješati s vodom, jogurtom ili voćnim sokom, no važno ga je konzumirati odmah nakon pripreme jer se smjesa brzo zgušnjava.

Posebno je važno unositi dovoljno tekućine. Psilijum treba uzimati s punom čašom vode, a tijekom dana nastaviti s redovitom hidratacijom. Nedovoljan unos tekućine može pogoršati zatvor i izazvati druge poteškoće.

Količinu treba prilagoditi uputama na proizvodu jer se preporučene doze razlikuju ovisno o obliku i koncentraciji pripravka. Najbolje je početi manjom dozom i postupno je povećavati.

Kako djeluje na probavu?

Psilijum pripada skupini topivih prehrambenih vlakana. U probavnom sustavu veže vodu, povećava volumen stolice i olakšava njezin prolazak kroz crijeva.

Može biti koristan osobama koje imaju problema sa zatvorom, a omekšavanje stolice može pomoći i kod tegoba povezanih s hemoroidima.

Ipak, nije zamjena za uravnoteženu prehranu bogatu vlaknima, dovoljno tekućine i redovitu tjelesnu aktivnost. Njegov učinak nije nužno trenutačan, nego se najčešće razvija tijekom jednog do nekoliko dana.

Kad potražiti liječničku pomoć?

Ako zatvor traje dulje vrijeme, naglo se promijene navike pražnjenja crijeva ili se pojavi krv u stolici, potrebno je obratiti se liječniku.

Psilijum se ne smije uzimati na suho, a osobe koje imaju poteškoća s gutanjem ili sumnju na crijevnu opstrukciju ne bi ga trebale koristiti bez liječničkog savjeta.

Budući da može utjecati na apsorpciju pojedinih lijekova, osobe koje redovito uzimaju terapiju trebale bi se prije uporabe posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.