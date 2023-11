Vozač rally utrka: “Čak 90 posto vozača ne zna sigurno pretjecati”

Podijeli :

Juraj Šebalj, vozač rally utrka u Newsnightu je s Ivanom Tomić razgovarao o sigurnosti u prometu i navikama vozača.

Što se tiče prometne nesreće bivše ministra Marija Banožića, Šebalj kaže da mu djeluje da je precjenio udaljenosti između automobila. Pretjecanje u uvjetima magle je svjestan izbor vozača, smatra Šebalj.

“Svakome se može dogoditi da se precjeni. Potpuno je jasno da kada ne vidite izlaz iz te magle, da vidite gdje ćete se vratiti ne idete u pretjecanje. Pretjecanje, kada govorimo o dvosmjernom prometu, je jedan od najopasnijih oblika ponašanja u prometu.”

“Kad pogledamo crash testove oni se rade s 60 kilometara na sat. Ne želite znat kako izgleda auto koji se sudario s 80 kilometara na sat jer kinetička enregija automobila eksponencijalno raste.”

Šebalj ukazuje kako i dalje nemamo puno podataka o prometnoj nesreći Banožića.

“Mi ne znamo što se dogodilo, je li itko kočio ili je naš ministar pokušavao dati sve od sebe i dati gas do daske. Je li bio spreman na pretjecanje? Ne znamo. Taj auto je dizel koji nije pretjerano jak, to je mrcina na kotačima od dvije i pol tone. Za takvo pretjecanje čovjek mora biti spreman i sitsnuti gas ranije itd.”

Većina vozača ne zna sigurno pretjecati

“90 posto vozača ne zna sigurno pretjecati. Za pretjecanje vam treba puno podataka i malo vozačke vještine. Da bi se stalo sa 100 kilometara na sat na nulu potrebna su 32 do 40 metra. Vi kad se vozite uopće ne računate u tim metrima nego ljudski mozak računa u sekundama, u nekom prostoru.”

Šebalj je objasnio kako bi sigurno pretjecanje trebalo izgledati.

“Niža brzina ako je ručni mjenjač. I morate se lagano zaletiti, prije toga već dobijete određenu brzinu. Ako hoćete pretjecat morate se što bliže približiti automobilu ispred vas, tu kršite jedan ajmo reć propis, i onda lagano u nižu, stisnite gas već lagano ranije i počnite ubrzavat da dođete ovom na stražnjicu i nakon toga se izbacite van. Naravno već prije toga ste vidjeli da nema nikoga i u tom trenutku imate početnu brzinu i vi ste pretjecanje auta napravili za 3,4 sekunde. Ako niste spremni onda vam treba 10 sekundi. Dvosmjerna cesta je jedan od najopasnijih oblika prometa koji postoji.”

Vožnja i mobiteli ne idu zajedno

Kao jednu od glavnih opasnosti u prometu, Šebalj navodi korištenje mobitela za vrijeme vožnje.

“Mene je strah voziti se po staroj zagorskoj. Da ljudi nemaju telefone onda me ne bi bilo strah”, kaže Šebalj i dodaje kako koncentracija pada čim imamo još nešto u fokusu osim vožnje.

“Jumbo plakati su najmanji problem. Najveći problem su telefoni. Ja kad pričam sa suvozačem ja više ne znam voziti kak spada, više nisam ja, a ja jesam really vozač.”

Šebalj navodi kako ljudi nisu svjesni koliko moćan stroj voze.

Loše postavljeni prometni znakovi

“Potrebno je ponekad poštivat i pogledat zakone, a ponekad ih treba zanemariti i voziti sporije. Nekad su prometni znakovi kod nas katastrofa postavljeni, ograničenje je 30 zbog radova a svi se voze 90 jer netko nije maknuo tablu i svi smo to vidjeli. Na 70 posto radova koje mi vidimo na cesti, radova nema. Čunjevi su postavljeni i to je to. Ove godine je Horvaćanska bila zatvorena, a tjedan dana nikog nije bilo.”

Šebalj navodi primjer loše postavljenih ograničenja brzine na autocestama.

“Kod nas je problem što imate situaciju na autocesti prema Rijeci imate promjenu ograničenja jedno 30 puta bez ikakvog razloga. Ako je ranije došlo do sudara i savine se ograda, na tom mjestu je odjednom ograničenje 80, mi svi jurimo oko 130 na sat. I to više nitko ne poštuje.”

