Što nas čeka na jesen? “Imat ćemo sezonu do studenog, a onda dolazi velika promjena”

Grgo Jelavic/PIXSELL

Ova godina bila je posebno vruća, a evo što nas čeka na jesen.

“Temperatura je konstantno bila visoka, imali smo nekoliko toplinskih valova koji su bili dugotrajni, možda nije bilo onih ekstremno visokih vrijednosti temperature koji bi se klasificirali u rekorde, ali dugotrajna vrućina i danju i noću je uzrokovala to da su ljudi iscrpljeni. Na kraju ljeta vidimo da je berba uranila zbog suhog vremena i ekstremnih vrućina” rekao je meteorolog Darijo Brzoja za Dnevnik.hr.

Vrijeme je kao početkom kolovoza, a ne rujna. “Ovo će biti prva ili druga najtoplija godina”

U ostatku rujna također se očekuje vrlo toplo vrijeme. Sljedeća četiri tjedna, govori Brzoja, bit će toplija od prosjeka, a posebice prva dva.

“Nove procjene što se tiče La Nine pokazuju da ona neće biti tako jaka kao što je bila prije dvije godine, međutim baš zbog nje možemo očekivati da će zima imati nekoliko jačih prodora. Čeka nas sezona do studenog, tako bih ja to rekao kao nekakva mantra, bit će iznimno toplo vrijeme skroz do studenog, a onda bi u listopadu, a osobito u studenom, mogli imati i višak oborine”, poručio je meteorolog.

