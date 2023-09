Vrkljan o migrantima: Sjećate li se kad je Merkel mahala zastavicama na granici?

Podijeli :

N1

Predsjednik Pravedne Hrvatske bio je gost Novog dana u kojem je komentirao političke aktualnosti.

“Tema migranata ne može biti predizborni alat jer je to tema prisutna u europskom prostoru zadnjih desetak godina. Stotine tisuća mladih ljudi se preseljava s područja Afrike i Bliskog istoka na područje EU-a. Mislim da je Hrvatska tu mali kotačić u tome svemu. Neki drugi su to zakuhali. Sjećate li se kad je Angela Merkel mahala zastavicama na granici? Zamjeraju joj to mnogi, i trebaju. Ovo je trend koji je teško zaustaviti. Mislim da tu Hrvatska nema krivice, mi tu možemo biti prometnik i ispratiti te ljude tamo kamo žele ići”, rekao je predsjednik Pravedne Hrvatske Milan Vrkljan.

Grlić Radman predsjedao ministarskim sastankom Komisije UN-a za izgradnju mira Plenkovićev koalicijski partner traži da Barbarić ode: “Kako to više braniti?”

Dotaknuo se i afera u politici te komentirao čiju smjenu očekuje.

“Tu nema nevinih, šefovi HROTE-a, HERA-e i sam ministar Davor Filipović bi trebali odstupiti. Neki iz moralnih razloga, neki zbog toga jer su radili kaznena djela. Frane Barbarić je prvi koji bi trebao otići. Ilegalna gradnja je dovoljan razlog da čovjek na toj poziciji ode. Bit će pušten niz vodu ako je kriv…

Mislim da je Gordan Grlić Radman jako loš ministar. Trebao je otići prije s te pozicije. Ja Radmanu želim poručiti da je apsolutno nesposoban za to mjesto na kojem sjedi”, kazao je.

Također, navodi da su u zdravstvo u zadnjih pola godine uložena ogromna sredstva.

“Nikad u zadnjih 150 godina nije toliko ulagano u zdravstvo kao sad. To treba pozdraviti. Ja Viliju Berošu zamjeram organizacijski posao u zdravstvu, tu nije napravljeno ništa. Jedna od najvažnijih stvari je to da u jednom zdravstvu ne smije biti sukoba javnog i privatnog. Liječnici mogu raditi javno i privatno, ali da ste šef klinike, a imate privatnu klinku, toga nema nigdje u svijetu”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.