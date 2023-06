Zabranjuju se e-cigarete u zatvorenim prostorima

Podijeli :

Ruslan Alekso / Pexels / Ilustracija

U javnoj je raspravi prijedlog zakona po kojemu će e-cigarete ili "grijani duhanski proizvodi" biti u istom statusu kao cigarete, motani duhan i lule, a to znači njihovu zabranu korištenja u zatvorenim prostorima, uključujući radna mjesta, piše u petak Jutarnji list.

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o uporabi duhanskih i srodnih proizvoda Hrvatska preuzima direktivu Komisije EU od prošle godine koja nalaže povlačenje izuzeća od raznih zabrana za e-cigarete.

Opasne tvari otkrivene u e-cigaretama: “Najgori rezultati koje sam ikad vidio!” Hrvatski učenici masovno puše e-cigarete, epidemiologinja upozorava na štetnost

U zatvorenim prostorima, uključujući radna mjesta, biti će zabranjene e-cigarete ili “grijani duhanski proizvodi”, a predviđena je i zabrana aroma u “grijanim duhanskim proizvodima”.

Na njih će se odnositi i kazne koje inspektori naplaćuju pojedincima koji puše na zabranjenim mjestima, kao i tvrtkama u čijim se prostorima zateknu pušači. Naime, 37 europskih zemalja u neku vrstu zabrane uključilo je vaping, dok je njih 23 uključilo punu zabranu e-cigarete, pokušavajući ih učiniti neatraktivnima, poglavito za mlade.

U Europskoj komisiji i parlamentu zabrinuti su zbog činjenice da s ograničavanjem uporabe duhana u Europi ide vrlo teško, odnosno da zemlje ne uspijevaju zaštititi svoje građane nepušače od duhanskog dima. Čak 25.000 Europljana godišnje umire od pasivnog pušenja, odnosno štetnog dima iz svog okoliša, ali to je, čini se, nedovoljno da se ozbiljnije krene u “rat protiv pušenja”. Dapače, podaci govore da je primjena već postojećih zakona koji bi to mogli spriječiti vrlo loša i daleko od plana iz 2009. po kojem je do ove godine trebalo osigurati okoliš bez duhanskog dima. Zato su na dnevnom redu revizija i preporuka iz 2009. koja predviđa i zakonske zabrane pušenja u vanjskim prostorima, na otvorenim i zatvorenim radnim mjestima, proširenje zabrane na nove proizvode, uključujući e-cigarete, ukidanje izuzeća od zabrana pušenja, kao i ukidanje prostora za pušenje.

Od država članica traži se striktna primjena zakona kojima se ograničava uporaba duhanskih proizvoda. Ističe se da su politike zabrane pušenja dokazale svoju učinkovitost smanjenjem pojavnosti nekih bolesti poput raka pluća i bronha te kardiovaskularnih bolesti. Nažalost, Hrvatska je među zemljama EU u donjem dijelu ljestvice po zakonodavstvu i primjeni postojećih zakona koji se odnose na ograničavanje uporabe duhanskog dima, ali je zato na vrhu smrtnosti od raka pluća i bronha. Samo je Mađarska lošija, piše novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.