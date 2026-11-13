ZAVRŠIO U BOLNICI
Zadarski vijećnik tvrdi da su ga zaštitari udarali i gušili, oglasila se policija
Policija je potvrdila da je zaprimila prijavu zadarskog gradskog vijećnika Daniela Radete, koji tvrdi da ga je sedam zaštitara fizički napalo i izbacilo iz vijećnice nakon što se tijekom sjednice kabelom vezao za govornicu.
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Zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta (38) prijavio je policiji da ga je jučer u zgradi Gradske uprave u Zadru napalo sedam osoba. Policija je potvrdila da je nakon 17 sati od njega zaprimila više telefonskih poziva te da su mu u Općoj bolnici Zadar utvrđene lakše tjelesne ozljede.
Policijski službenici razgovarali su s Radetom dok je bio u bolnici, a danas je došao u policijske prostorije kako bi dao službenu izjavu. O slučaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.
"Ugasili su svjetla i krenuli udarati"
Radeta je na Facebooku objavio da ga je sedam zaštitara nasilno izvelo iz vijećnice nakon što se kabelom vezao za govornicu i odbio je napustiti.
"Ugasili su svjetla i krenuli udarati. Jedan mi je čitavo vrijeme svijetlio lampadinom u oči. Zbog zadobivenih ozljeda završio sam u bolnici", napisao je.
Tvrdi da ga je sedam osoba nasilno izbacilo iz vijećnice, pritom ga udarajući i gušeći. Naveo je i da je četiri puta pokušao telefonom kontaktirati policiju, ali da policijski službenici nisu došli.
Najavio je da će tražiti kaznenu odgovornost svih koji su sudjelovali u intervenciji, ali i osoba koje su je naredile.
Zašto je izbačen iz vijećnice?
Radeta se za govornicu vezao tijekom jučerašnje sjednice Gradskog vijeća, prosvjedujući zbog opomena koje mu je izrekao predsjednik Vijeća Ivica Žuvela. Do incidenta je došlo tijekom rasprave o povećanju komunalne naknade za više od 40 posto.
Budući da Radeta nije želio napustiti govornicu, Žuvela je prekinuo sjednicu i njezin nastavak zakazao za petak u 9 sati. Radeta je odlučio ostati u vijećnici, najavljujući da će ondje prenoćiti, no zaštitari su ga tijekom večeri izveli iz zgrade.
Danas je ponovno pokušao ući u zgradu Gradske uprave, ali mu ulazak nije dopušten, piše Index.
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