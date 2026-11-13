Zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta (38) prijavio je policiji da ga je jučer u zgradi Gradske uprave u Zadru napalo sedam osoba. Policija je potvrdila da je nakon 17 sati od njega zaprimila više telefonskih poziva te da su mu u Općoj bolnici Zadar utvrđene lakše tjelesne ozljede.