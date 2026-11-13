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NASTAVAK DRAME U ZADRU

Vijećnik koji se vezao za govornicu ponovno nije mogao na sjednicu: "Ovo je diktatura"

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Hina
|
13. stu. 2026. 10:36
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08.09.2025., Zadar - Proracunska sjedica Gradskog vijeca Photo: Sime Zelic/PIXSELL
PIXSELL / Sime Zelic/PIXSELL

Nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta u petak nije uspio ući u zgradu gradske uprave na nastavak sjednice Gradskog vijeća s koje je u četvrtak izbačen i pritom lakše ozlijeđen, zbog čega je na konferenciji za novinare optužio gradsku vlast za diktaturu.

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Radeta se na sjednici koja je započela u četvrtak zavezao strujnim kabelom za govornicu nakon što je sjednica bila prekinuta, u znak protesta što mu je uskraćeno pravo na govor. Potom ga je sedam zaštitara izbacilo iz zadarske Velike vijećnice.

Nisam prekršio poslovnik niti je bilo razloga za moje udaljavanje sa sjednice. Napalo me sedam osoba, a policija nije reagirala na pet mojih poziva, rekao je Radeta.

"Nikoga nisam uvrijedio, samo sam stajao za govornicom kao izabrani vijećnik. Sjednica je bila prekinuta, ali ne i zaključena i ja sam imao apsolutno sva prava da u toj prostoriji boravim", istaknuo je.

Ustvrdio je kako ga je napalo sedmero ljudi koje ne poznaje, neki su imali oznake zaštitarske tvrtke Mediteran Security, a neki su bili u civilu, imali su kape, jedan mu je svijetlio u oči jer je bio mrak u vijećnici.

Nakon toga sam nazvao hitnu pomoć, utvrđene su mi lakše tjelesne ozljede, kaže Radeta.

Zaštitare je usporedio s "Vučićevim batinašima" i poručio kako se takve scene ne bi smjele događati u Zadru, gdje su ga građani izabrali za vijećnika.

"Moj je posao da govorim, ljudi su me za to birali. Ne planiram se skrivati, nego ću i dalje govoriti, iz tih sam razloga izašao iz stranke, jer znam da se ona s ovakvim mojim istupima i ne može nekad složiti", rekao je Radeta koji je bio predsjednik zadarskog SDP-a.

Moja borba je beskompromisna i nastavit ću govorit o Diklu, kriminalu, malverzacijama i svim ljudima koji pred našim očima grade vile s bazenima, a nas truju otpadom iz cijele Europe, poručio je.

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daniel radeta grad zadar gradsko vijeće grada zadra vijesti iz hrvatske

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