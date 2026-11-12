"Gušili su me"
Kaos u zadarskoj vijećnici: Zaštitari izbacili Radetu, vezao se za govornicu
Sedam zaštitara nešto prije 18 sati fizički je izbacilo Daniela Radetu iz Velike vijećnice Grada Zadra.
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"Gušili su me njih sedam! K‘o zvijeri!", kazao je Radeta za Slobodnu Dalmaciju.
Rekao je da se trenutačno nalazi u zadarskoj bolnici gdje čeka red za pregled kako bi liječnici utvrditi ozljede koje je zadobio prilikom zašitarske intervencije.
"Čim su me izbacili zvao sam policiju četiri puta, ali nisu htjeli doći. Htio sam prijaviti fizički napad, no policija je sve moje pozive ignorirala. Sad se ispričavam, moram na pregled. Čujemo se kasnije", kazao je Radeta oko 18:10 sati.
Nezavisni vijećnik u zadarskom Gradskom vijeću sam se zavezao strujnim kabelom za govornicu nakon prekida današnje sjednice nešto iza podneva u znak protesta što mu je uskraćeno pravo na govor.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Žuvela Radeti je izrekao četiri opomene i zatražio da napusti govornicu, što je on odbio, smatrajući da je novi poslovnik Gradskog vijeća na koji se Žuvela poziva primjereniji diktaturama nego demokratskim parlamentima.
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