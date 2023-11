Zagreb jedno drvo plaća 462 eura, pitali smo građane što misle: “Postoji mogućnost da je to lopovluk”

Podijeli :

Krenula je sadnja 8 tisuća stabala u gradu Zagrebu kako je i obećao gradonačelnik Tomašević. Prvih stotinjak posađeno je na Bundeku, lokaciji gdje je najviše njih stradalo tijekom oluje u srpnju. Za građane i oporbu najviše polemike izazvala je cijena. Projekt iznosi 4 milijuna eura, što znači čak 462 eura za jedno stablo.

Na Bundeku je posađeno 120 od planiranih 700 stabla medvjeđe lijeske. No, to je tek dio. Gradonačelnik je do idućeg travnja obećao njih 8 tisuća, na 88 lokacija u 17 gradskih četvrti.

Evo što kažu građani na ove vijesti.

“Fantastično. Ja sam uvijek za zelenjavu. Zagreb je zeleni grad, ali ima puno dijelova grada di nam je beton i to nije uredu.” “Mislite da Zagreb nije dovoljno zelen? Mislim da smo mi svi dovoljno zeleni, samo treba održavati.”

Projekt je izazvao polemiku. Za 46 vrsta sadnica, najviše – javora, jasena, bora i ukrasne trešnje iz gradskog proračuna izdvojit će se 4 milijuna eura. Po stablu – to je nemalih 462 eura.

Građani su izrazili mišljenje o cijeni stabala.

“Cijene moraju biti realne, ali postoji i tu mogućnost da je upakovan lopovluk.” “Ja njega ne shvaćam ozbiljno. Mislite da to nije moguće ili? Ne, ne, ne.” “To je igra da se zaradi po mom mišljenju. Ne košta toliko, ja mislim da je u tome zagonetka što to košta puno manje, a prikazuje se kao više.”

U Zrinjevcu kažu da je u cijenu uračunat uzgoj, sadnja, ali i briga o stablu te iskopavanje i kompostiranje. Ali i da su drveća proizvedena u rasadniku u Jazbini.

“Što je neusporedivo sa sadnicama koje možemo pronaći u vrtnim centrima i jednostavno nama zbog našeg održavanja nismo u mogućnosti postavljati sadnice manjih visina, opsega zbog košnji i mehanizacije. To su sve školovane sadnice koje su se u rasadniku, njegovale, uzgajale, uzgojnom procesu do 10-ak godina”, rekao je Ivan Bilobrk, voditelj službe održavanja urbanog zelenila Zagreba.

Za struku – upitna je sama akcija kakvih su se kažu nagledali jer nakon pompoznog pokretanja sve padne u zavorav.

“Ako želite tako veliko stablo, staro, ako imate novaca i ako to možete platit cijene mogu ići. Koliko ste rekli? 462 eura. Ako to uključuje sadnju, pripremu i održavanje – ja mislim da to nije puno. Posaditi stablo to je najlakše, pa i naći tih 460 eura, ali kasnije održavanje stabla to je bitno”, poručuje Milan Oršanić, profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Zagreb.

S druge strane, ukrasnu trešnju u rasadniku Zrinjevca može se kupiti po cijeni od 94 do 159 eura. Oporba je zato sumnjičava oko financijske pozadine ozelenjavanja glavnog grada.

“Naravno da nije dobar projekt ako toliko košta. Mi smo uistinu šokirani cijenom. To je trebalo biti daleko, daleko niža cijena pogotovo što se radi o brojci od 8 tisuća stabala prema tome na samu tu masu stabala trebalo je dobiti značajan popust”, smatra Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

No cijene nisu s natječaja jer posao obavlja gradska tvrtka Zrinjevac. Upravo su oni za vrijeme bivše vlasti bili na meti kritika jer su im gradske četvrti iznimno skupo morale plaćati dječja igrališta, kante za otpad i klupice. Koalicijski Renato Petek bez ustezanja kaže – povijest se ponavlja.

“Sad je čudno zašto to radi grad Zagreb opet ako preplaćuje to drveće, skoro 4 milijuna eura. Ako je prema riječima gradonačelnika Holding stabilizirao svoju financijsku situaciju. Grad Zagreb ima i viškove u blagajni, tako da ne vidim, ako je to razlog, zašto se tako financira Holding i dalje”, rekao je Renato Petek, nezavisni vijećnik u gradskoj skupštini grada Zagreba.

Gradska vlast tek se treba oglasiti oko formiranja cijene stabala, a građani u međuvremenu poručuju – jednom kad narastu, stabla će barem ljeti olakšati život u betonskom paklu.

