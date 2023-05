Zagreb postao hit destinacija za strane turiste, ali jednim su razočarani

Podijeli :

Turizam u glavnom gradu Hrvatske cvjeta. Strani turisti navalili su na Zagreb. Za 42 posto više je dolazaka u svibnju prošle godine. Dodatan je to zamah i uvertira u početak ljetne sezone za koju se prognoziraju nikad bolji rezultati.

Na svakom koraku u Zagrebu čuju se svjetski jezici, a turističke povorke na Gornjem gradu redaju se jedna za drugom.

Zagreb je u svibnju imao gotovo 104 tisuće građana više. Razlog – uspješna turistička sezona.

Turist iz Saudijske Arabije rekao nam je što je za njega najbolja stvar u Zagrebu: “Ljudi, jako dragi ljudi”.

Stranaca je od spomenute 104 tisuće, čač 83 tisuće što je u dolascima 42 posto te u noćenjima 27 posto više nego lani. Pravi je podvig naći sobu u hotelu u centru Zagreba. Kapaciteti su popunjeni za više od 85 posto.

Direktorica prodaje u Le Premier hotelu Zagreb Marija Benjak govori o rezultatima u usporedbi s prošlom godinom: “Uspoređujemo li sa svibnjom prošle godine to je porast više od 30 postotnih poena. Prošli svibanj je bio rekordni, ali ovaj je još bolji. Naši gosti najčešće dolaze iz Kanade, SAD-a, Njemačke, Austrije te prosječno borave dvije noći”.

“Puno zuji, malo meda daje”: Dvije godine Tomislava Tomaševića na čelu Zagreba Hrvatska u turizmu postigla ono što Europa još uvijek čeka

Prema britanskom portalu Post Office Travel Money koji svake godine radi barometar cijena, Zagreb je sedmi od 35 gradova Europe po niskim cijenama hrane pića, smještaja i atrakcija. Prema procjenama u Zagrebu za dva noćenja turisti potroše otprilike 370 eura.

Gošća iz Londona smatra da je Hrvatska pristupačna lokacija: “Jeftinije nego što je London zasigurno. Hrana je po pristupačnoj cijeni, sve atrakcije. Mnogo jeftinije nego London”.

Stefani i Spomenka iz Njemačke dodaju: “I jagode fine na tržnici koje su u Njemačkoj baš jako skupe tu su upola jeftinije. Isplati se i zbog jagoda i zbog cvijeća lijepoga”.

Kanađanke Debby i Alberta s druge strane očekivale su još povoljnije ponude: “Mislila sam da će biti malo jeftinije nego što je, ali to može biti zbog eura što ste uveli i zbog toga što dolazi sve više turista”.

Posjetitelj s Malte koji u Zagrebu ostaje tri dana zaključuje: “Više bih rekao da je jeftinije nego skuplje. Bili smo u Splitu i Split je nešto skuplji od Zagreba pa bih zato rekao da je jeftinije ovdje”.

A upravo tri dana strani turisti najčešće i odsjedaju u Zagrebu. Najviše ih dolazi iz SAD-a, Njemačke, Bugarske, Italije i Velike Britanije. Stručnjaci napominju da za zadržavanje ljudi dulje treba pripremiti kvalitetniji sadržaj.

Vlasnik turističke agencije Dejan Gluvačević ističe: “Realno tri dana u Zagrebu što možete raditi? Realno, jako često ti gosti odlaze prema Trakoščanu, prema Plitvicama. Nije to loše, ali teško da će grad nekoga više od tri dana zadržati upravo u nedostatu brojnih sadržaja”.

Dio turista koji se danas našao na zagrebačkim ulicama nezadovoljan je jer dio znamenitosti nisu ni mogli vidjeti.

Jana iz Kalifornije razočarana je ponudom: “Htjeli smo u povijesni muzej, ali se renovira, to nas je razočaralo. Vaša crkva Svetog Marka se isto obnavlja, sad idemo do Katedrale. Volimo što ulažete vrijeme i novac za dovesti grad u poziciju u kakvoj treba biti”.

Sonja iz Njemačke bi također voljela vidjeti više znamenitosti u Zagrebu: “Jako je lijepo ako možete vidjeti, ali sve se obnavlja”. I ona kaže da ju je to razočaralo: “Kratko je putovanje, mislili smo da možemo vidjeti sve, ali to nije moguće”.

No turistički vodiči grcaju od znatiželjnih grupa koje žele upoznati Zagreb. Josipa Šiklić već šest godina strance upoznaje s ljepotama metropole: “Kada netko tko živi u multimilijunskom gradu kaže – nama je bilo sjajno, jučer smo nakon čaše vina na Gornjem gradu u baru vratili se pješice do hotela, bilo nam je ugodno – to ne može platiti niti jedna dodatna promocija. To je taj osjećaj koji će gost prepričati svima koje poznaje kad se vrati doma – ja sam se tamo osjećao sigurno”.

Bez obzira na godišnje doba Zagreb postaje prava hit destinacija. A oni koji nisu imali prilike doživjeti čaroliju Gornjeg grada zbog obnove, možda će se vratiti nakon što ona završi i sve zablista novima sjajem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.