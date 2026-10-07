Zagrebački HDZ prozvao Tomaševića zbog smrada: "Već drugi dan nema odgovora"

Neugodan miris jučer se širio u više dijelova Zagreba, najviše na području istočnog i središnjeg dijela grada, među ostalim u Dubravi, Maksimiru, Peščenici, Volovčici, Žitnjaku, Sesvetama i oko Kvaternikova trga. Dojave su također stizale i iz zapadnog i južnog dijela grada, uključujući Trešnjevku i Novi Zagreb. Građani su ga opisivali kao miris gnoja, bitumena, pokvarenih jaja, smeća i izmeta.