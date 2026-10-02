JAKOV ŽIŽIĆ
Analitičar: Hajdaš Dončić se mora osjećati ugroženo, Tomaševića nakon štrajka percipiraju kao budućeg premijera
Politički analitičar i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao reakciju predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na slučaj eurozastupnice Romane Jerković, ali i političke posljedice štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
Eurozastupnica Romana Jerković našla se pod povećalom nakon što je, prema napisima POLITICA, organizirala studijski posjet Strasbourgu koji je financirala skupina S&D u Europskom parlamentu, a među sudionicima su, prema Politicu, bili neki članovi njezine obitelji i prijatelji.
Dio njih u službenoj je dokumentaciji naveden kao zaposlenici odnosno profesori riječkih zdravstvenih ustanova, što je otvorilo pitanja o načinu organizacije putovanja. Jerković je odbacila nepravilnosti, dok je njezina politička skupina poručila da pravila nisu prekršena. No predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić od nje je zatražio dodatno objašnjenje, istaknuvši da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana te da isti standardi koje SDP traži od drugih moraju vrijediti i za njegove članove.
Žižić smatra da je brzina kojom je predsjednik SDP-a reagirao neuobičajena za hrvatsku politiku, ali da njegovu reakciju treba promatrati u širem političkom kontekstu.
"Hajdaš Dončić se osjeća ugroženo od Tomaševića"
"Ovakva odlučnost i ekspresnost vrlo su neobične za hrvatsku politiku, ali treba uzeti u obzir širi kontekst. Mi posljednjih nekoliko dana svjedočimo političkoj apoteozi Tomislava Tomaševića. Zbog toga kako je postupao za vrijeme štrajka, jedan dio medija i javnosti uzdiže ga kao budućeg hrvatskog premijera. To, ako ikoga ugrožava, onda je to Hajdaš Dončić. I on se može smatrati ugroženim jer, ako je dobro riješio pitanje štrajka, zašto ne bi riješio i pitanja na razini države i bio kandidat za premijera oporbe?
Vrlo je neobična i odlučna reakcija Hajdaša Dončića na nešto što je potencijalna afera, ali još ne znamo je li Jerković poštovala pravila svoje frakcije oko trošenja njihovog proračunskog novca. Nemojmo zaboraviti da je našim eurozastupnicima na raspolaganju velik novac i proračun koji mogu koristiti. Je li ona napravila nešto neetično, treba utvrditi, a za to postoje službe. Mislim da su tajming, intenzitet i brzina reakcije povezani s time da se on osjeća ugroženo zbog ove političke apoteoze Tomaševića i uzdizanja njega kao potencijalnog predsjednika Vlade", rekao je Žižić.
O štrajku u Zagrebu: Mediji predstavljaju da je Tomašević veliki pobjednik
Osvrnuo se i na odnos SDP-a prema štrajku radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, koji je završen nakon tri dana. Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajk nezakonitim, nakon čega su sindikati pozvali radnike da se vrate na posao.
"Hajdaš se mora osjećati ugroženo. Imate sindikate koji su tradicionalni saveznici socijaldemokratskih stranaka. Naravno, to se sve promijenilo. SDP, iako je dio vladajuće koalicije u Zagrebu, statirao je u svemu tome, branio je Tomaševića i vlast koliko je mogao te nastojao biti obziran i prema sindikatima. Bili su prilično sporedni. Kada gledate kako većina mainstream medija predstavlja ovu situaciju, Tomašević je velik pobjednik", govori Žižić.
"Na štrajk nismo gledali kao građani, već kao korisnici javnog prijevoza"
Kljenak ga je upitala smatra li i on Tomaševića pobjednikom, na što je Žižić štrajk i način na koji ga je javnost doživjela stavio u širi kontekst promjene društvenih vrijednosti.
"Ovdje se vidjelo koliko su Hrvati prihvatili tržišnu logiku u razumijevanju društvenih problema. Treba se vratiti jednoj priči. Poznata političarka koja je slomila sindikate, Margaret Thatcher, svojevremeno je rekla: 'Ekonomija je samo metoda, glavni cilj je promjena duše'. I to mi se čini da se kod nas događa. Mi smo sada situaciju oko štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ne ulazeći u to koliko su zahtjevi opravdani, promatrali ne kao građani, kao članovi političke zajednice, već kao korisnici gradskog prijevoza i gledali koliko to narušava našu računicu, odnosno je li nam isplativo. To je dokaz koliko se mi kao društvo mijenjamo", rekao je.
"Promijenili smo dušu?", pitala je Kljenak.
"Da, promijenili smo dušu i točno vidimo tu tržišnu logiku koju smo preuzeli. Sama ideja da se mi uspoređujemo s nekim... Ima jedna prispodoba iz Evanđelja o gospodaru vinograda koja kaže: 'Što je tvoje oko zlo ako sam ja dobar'. Zašto nama kao javnosti smeta ako se nekome povećaju plaće? Što to nas ugrožava? Ne ulazeći u to koliko su opravdani njihovi zahtjevi. Da su se oni plebiscitarno odazvali tom štrajku, osim nekoliko štrajkolomaca", rekao je.
"Štrajk nije odgovarao HDZ-u, ali je politički odgovarao Tomaševiću"
Govoreći o samom štrajku, Žižić je istaknuo i proceduralni aspekt zbog kojeg je proglašen nezakonitim, uz ocjenu da sindikati možda nisu bili najbolje pripremljeni u taktičkom i strateškom smislu.
"Štrajk je i proglašen nezakonitim jer nisu poštovali proceduralne korake. Možda u taktici i strategiji nisu bili najbolje pripremljeni. Oni imaju neke zahtjeve, žele poštovati svoje"
"Važna je ova priča da HDZ stoji iza toga. To ni u čemu ne odgovara HDZ-u, tu nikakav politički interes nema HDZ da oni imaju ovaj štrajk pa da nakon toga dolaze svi ostali zahtjevi. Kad bismo išli u neke špekulacije, mogli bismo reći da je ovaj štrajk jedino politički odgovarao Tomaševiću. Vidite kako mediji prikazuju da je on pobjednik", kazao je.
Kljenak ga je ponovno upitala smatra li Tomaševića političkim pobjednikom.
"Percepcijski je pobjednik", odgovorio je.
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