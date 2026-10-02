Analitičar: Hajdaš Dončić se mora osjećati ugroženo, Tomaševića nakon štrajka percipiraju kao budućeg premijera

"Ovdje se vidjelo koliko su Hrvati prihvatili tržišnu logiku u razumijevanju društvenih problema. Treba se vratiti jednoj priči. Poznata političarka koja je slomila sindikate, Margaret Thatcher, svojevremeno je rekla: 'Ekonomija je samo metoda, glavni cilj je promjena duše'. I to mi se čini da se kod nas događa. Mi smo sada situaciju oko štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ne ulazeći u to koliko su zahtjevi opravdani, promatrali ne kao građani, kao članovi političke zajednice, već kao korisnici gradskog prijevoza i gledali koliko to narušava našu računicu, odnosno je li nam isplativo. To je dokaz koliko se mi kao društvo mijenjamo", rekao je.