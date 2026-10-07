Zbog smrada u Zagrebu oglasio se NZJZ Andrija Štampar

Dogradonačelnica Danijela Dolenec potvrdila je da je gradska uprava kontaktirala nadležne državne i gradske službe, kako bi se utvrdio izvor smrada. Iz Grada još u utorak kontaktirali vlastita poduzeća kako bi provjerili imaju li informacije koje bi mogle objasniti pojavu neugodnog mirisa, a u srijedu ujutro Gradski ured za gospodarstvo kontaktirao je Državni hidrometeorološki zavod, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’.