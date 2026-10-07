Nisu upoznati sa situacijom
Zbog smrada u Zagrebu oglasio se NZJZ Andrija Štampar
Nakon što su gradske vlasti zbog smrada koji se osjetio na istoku grada alarmirale nadležne službe, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar tvrde da nisu upoznati sa situacijom.
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Od utorka navečer žitelji Zagreba osjećaju i nadležnim službama prijavljuju neugodan smrad, koji ih podsjeća na izmet ili pokvarena jaja. To su osjetili stanovnici Dubrave, Peščenice, Volovčice, Maksimira, Žitnjaka i Sesveta, pa i mjesta sve do Velike Gorice.
Mjerenja kvalitete zraka pokazala povišene koncentracije lebdećih čestica PM2,5 i PM10 na više zagrebačkih mjernih postaja. Kvaliteta zraka ocijenjena je lošom, no uzrok nije poznat.
Reakcija gradskih službi
Dogradonačelnica Danijela Dolenec potvrdila je da je gradska uprava kontaktirala nadležne državne i gradske službe, kako bi se utvrdio izvor smrada. Iz Grada još u utorak kontaktirali vlastita poduzeća kako bi provjerili imaju li informacije koje bi mogle objasniti pojavu neugodnog mirisa, a u srijedu ujutro Gradski ured za gospodarstvo kontaktirao je Državni hidrometeorološki zavod, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’.
"Ono što mi možemo je sve detaljno istražiti. Pričekajmo da DHMZ, Štampar i DIRH prikupe sve što je moguće s terena pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija", poručila je Dolenec.
Nisu upoznati sa situacijom
Zasad su se javili jedino iz Štampara kratkim odgovorom na upit tportala:
"Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' nije upoznat s informacijama i pritužbama građana o pojavi intenzivnog neugodnog mirisa koji se tijekom jučerašnjeg poslijepodneva i večeri osjećao u više dijelova Zagreba".
Tako iz Štampara nisu otkrili analiziraju li kvalitetu zraka u Zagrebu i traže li potencijalni uzrok. Preostaju jedino očitovanja DIRH-a i DHMZ-a koja bi, ovisno o rezultatima poduzetnih radnji, mogla umiriti ili dodatno zabrinuti Zagrepčane.
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