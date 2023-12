Zagrebački nastavnik ide u zatvor, opisao kako je počeo sukob: “Nisam bio pijan, provocirali su me”

Podijeli :

N1/Ilustracija

"U krivu sam. Znam da moram prestati s povremenim pivicama. I znam da nisam trebao tako reagirati jer sam ipak ja profesor i zbog toga mi je jako žao. Ali poričem da sam bio u razredu pod utjecajem alkohola", kazao je zagrebački profesor u svoju obranu.

U nezapamćenom incidentu u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi nastavnik (61) je dvojicu 16-godišnjaka lakše ozlijedio tijekom sukoba na satu. Neka izvješća o incidentu ukazuju na to da je nastavnik bio pod utjecajem alkohola, no on je u svojoj obrani sve to porekao.

Profesor koji se potukao s učenikom otkrio što ga je isprovociralo: Rekli su da sam četnički vojvoda

“U krivu sam. Znam da moram prestati s povremenim pivicama. I znam da nisam trebao tako reagirati jer sam ipak ja profesor i zbog toga mi je jako žao. Ali poričem da sam bio u razredu pod utjecajem alkohola. Bilo je to na četvrtom satu nastave. Jedan učenik je puštao glazbu na satu, drugi je bacao kuglice koje je ukrao s novogodišnjeg bora.

Onda je jedan digao tri prsta i rekao mi da sam četnički vojvoda. Pitao sam ih: ‘Tko vas je tako odgojio!?’ (…) S police je pala remenica i udarila đaka. Nastavili su me dalje provocirati, a jedan učenik mi je rekao: ‘Ajmo popiti bombicu van’. Tom jednom đaku koji se ozlijedio rekao sam da se makne od mene te sam ga odgurnuo i pali smo. A ostali đaci su to sve gledali i doslovno navijali” kazao je u svoju obranu nastavnik, piše Jutarnji list.

Učenici stali u obranu uhićenog profesora: Nije sve kako na prvu izgleda

Podsjetimo, policija je nastavnika predala pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavila zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda te nanošenja tjelesnih ozljeda, kao i za dva kaznena djela povrede djetetovih prava.

Ujedno je i ispitan u tužiteljstvu, gdje je, kako piše Jutarnji, otkrio i da je poslije tog spornog četvrtog sata otišao u zbornicu i potom odradio još jedan sat nastave, nakon kojeg je u miru otišao kući, gdje je oko 15.30 pojeo ručak te popio dvije, tri pive. Sud mu je, inače, odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Nijemci vuku potez bez presedana: “Snaga spremna za rat” stiže na istok Europe Ojačajte svoju jetru pomoću ove superhrane