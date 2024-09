Zagrebački “pauk” uvijek ima posla. Pogledajte kad i gdje najčešće dolaze i dižu aute

Podijeli :

Dok se za manjak parkirališnih mjesta u Zagrebu traži novi model, nepropisnom parkiranju zasad se jedino može stati na kraj starim i provjerenim modelom kažnjavanja i premještanja vozila.

U Zagrebu iz godine u godinu problem s manjkom parkirališnih mjesta biva sve veći, a da bi riješila taj problem gradska uprava naumila je uvesti novi režim parkiranja i naplate s parkirališnim blokovima pri čemu bi povlaštene parkirališne karte vrijedile drugačije nego sada. No, uvođenje tog modela je odgođeno zbog velikog broja pristiglih prigovora i prijedloga.

Koliku kaznu možete dobiti za nepropisno parkiranje?

A dok se u Zagrebu pokušava riješiti problem manjka parkirališnih mjesta, neriješeni problem ostaje nepropisno parkiranje. Ono se zasad ne može riješiti ikakvim novim modelima osim starim i provjerenim kažnjavanjem i premještanjem vozila. Sudeći prema brojkama koje smo dobili iz Zagrebačkog holdinga u sklopu kojega posluje podružnica Zagrebparking, a u sklopu koje djeluje Služba za premještanje i blokiranje vozila iliti “pauk-služba”, nepropisno parkiranje doista je veliki problem.

Lani 13.949 nepropisnih parkiranja

Prošle godine Zagrebparking je zatekao 13.949 nepropisno parkiranih vozila, od kojih je 75 posto odnio “pauk” te ih odvezao na deponij kod Velesajma. To je u prosjeku bilo 38 vozila dnevno.

“U ostalim slučajevima do trenutka početka premještanja vozila na lokaciji se pojavio njihov vlasnik kojemu je naplaćena naknada za započeto postupanje”, kažu u Holdingu.

ZET i Zagrebparking ukidaju mjeru oprosta za prvi prekršaj

Ove godine do 15. rujna “pauk” je premjestio 8.085 nepropisno parkiranih vozila, a u 2.733 slučaja vlasnicima je naplaćena započeta radnja premještanja. To je 10.818 zabilježenih nepropisnih parkiranja što je u 260 ovogodišnjih dana do sredine rujna u prosjeku bilo 42 dnevno.

U dvije godine naplatili milijun i pol eura

U Zagrebparkingu ističu da njihova “pauk” služba izlazi na teren na poziv građana ili po nalogu prometnog redarstva, a vozila se uklanjaju tek ako su za to zadovoljeni uvjeti. Za izvršenu uslugu premještanja vozila, pokušaja premještanja vozila te ležarinu na deponiju, Zagrebparking je tijekom 2023. godine naplatio 803.873 eura, a ove godine do sredine rujna oko 700.000 eura.

Najčešći razlog za intervenciju

Ondje nam kažu da je najčešći razlog za intervenciju “pauka” zaustavljanje ili parkiranje vozila na nogostupu, tako da pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu, odnosno ako je slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade manji od 100 centimetara.

Ostali česti razlozi su onemogućavanje pristupa parkiralištu drugom vozilu ili onemogućavanje izlaska iz parkirališta nekom već parkiranom vozilu, zatim parkiranje ispred kolnog ulaza, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima, parkiranje na mjestima rezerviranim za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom te zaustavljanje ili parkiranje na obilježenom pješačkom prijelazu, pješačkom otoku i pješačkoj zoni.

Izlaze na teren na svaki poziv građana

Što se tiče uklanjanjanja vozila parkiranih na tramvajskim tračnicama, ono se, kažu, događa relativno rijetko u usporedbi s drugim prometnim prekršajima. No, takvi su slučajevi prioritetni prilikom poziva za intervencije “pauka”.

Pauk vam je odvezao automobil? U ovom gradu imate samo 10 dana da platite kaznu ili ide u prodaju

Iznenađuje i odgovor na pitanje koliko u Zagrebparkingu dobiju zahtjeva građana za premještanjem vozila. U prosjeku je, kažu, između 50 i 80 takvih poziva dnevno.

“Uz svakodnevni obilazak lokacija za koje je već poznato da se na njima učestalo nalaze nepropisno parkirana vozila “pauk služba” izlazi na teren na svaki poziv građana. Veliki dio tih poziva ne rezultira premještanjem ili započetom radnjom premještanja vozila jer nisu ispunjeni uvjeti iz članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Tom prilikom “pauk služba” na navedenoj lokaciji ili obližnjim lokacijama kojima prolazi uklanja ostala uočena nepropisno parkirana vozila”, objašnjavaju.

Sva nepropisno parkirana vozila u Zagrebu premještaju se na deponij na Servisnoj cesti Istok II kod Zagrebačkog velesajma.

