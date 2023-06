“Zakon o HZZO-u bi na Ustavnom sudu trebao pasti k’o klada”

Podijeli :

Na rok za provjeru statusa građana koji su osigurani kao nezaposlene osobe, a ne vode se na Zavodu za zapošljavanje, mnogi su se žalili. Na ocjenu ustavnosti poziva i informatički stručnjak Lucijan Carić, koji naglašava da su odredbe Zakona problematične po više osnova.

“Taj cijeli Zakon je duboko problematičan, čak i naslov. Smatram da je Zakon iz temelja neustavan. Ustav jamči svakom pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom. Sva prava se ostaruju u skladu sa zakonima. Ne možete ustavno pravo ukinuti ukinuti temeljem administrativne odluke bez izdavanja rješenja. Onda bi vam se tako mogla ukinuti i druga prava: nacionalna prava, pravo vlasništva, biračka prava… Onda imate nepostojanje prava na žalbu, jamčenu Ustavom, jednakost građana pred sudovima, jamčenu Ustavom… Znači, ovo je šamaranje Ustava”, rekao je Carić.

Što je s međudržavnom razmjenom podataka?

Revizija je ipak potrebna, samim tim što je broj osiguranika u HZZO-u 400.000 veći od broja građana u Hrvatskoj, a u priopćenju iz HZZO-a navode da se na troškove zdravstvene zaštite osoba evidentiranih s osnova nezaposlenosti godišnje se troši više od 234 milijuna eura. Carić kaže da su sve evidencije u Hrvatskoj nepodudarne.

“Apsolutno se slažem da ima zlouporaba. Mi imamo problema sa svim evidencijama. U Hrvatskoj imate različite popise: u Hrvatskoj po popisu živi oko 3 milijuna 800 000 ljudi, HZZO ima 4 milijuna 131.000, MUP ima 4 milijuna 386.000… Imamo problema sa svim evidencijama. Neke stvari se rješavaju međudržavnom razmjenom podataka. HZZO bi to trebao rješiti bez maltretiranja ljudi. HZZO nije ogledalo ni efikasnosti ni transparentnosti, ima jako puno problema i puno povreda prava koje se svakodnevno događati.”

Građani koji izgube osiguranje mogu se žaliti upravi vodovoda

“Nemam neku ludu vjeru u Ustavni sud, možda će Ustavni sud imati za ovo neko obrazloženje, ali što je onda s drugim pravima…po meni ovo bi trebalo pasti k’o klada.

Zanimalo bi me koliko je tih ljudi iskoristilo svoje zdravstveno osiguranje? Puno toga je manipulacija. Ne mogu se tako provoditi zakoni, bez uporišta u Ustavu. Vjerojatno će mnogi ljudi izgubiti pravo. Ti građani se mogu žaliti upravi vodovoda. Nigdje ne piše da se možete žaliti. Nemate rješenje, nemate mogućnosti. Ne ulazim u to da se treba riješiti pitanje osiguranika koji to nisu, birača koji to nisu, stanovnika koji nisu stanovnici ali bez potrebe da građani okolo hodočaste po kancelarijama. Nekad morate doći osobno u tijela javne vlasti. Ljudi su neiformirani, boje se, ne snalaze se, mislim da će tu još biti svašta. Najbolje bi biti da Ustavni sud suspendira tu odluku. Ima rok od godinu dana”, rekao je Carić.

