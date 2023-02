Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju uživo.

Puhovski je komentirao dolazak američkog predsjednika Joea Bidena u Kijev.

“To je simbolički sigurno velika gesta. To se nekako očekivalo, ali se nije smjelo reći. Pretpostavljam da se time kazuju dvije stvari, prvo da Zapad, što god on bio, stoji iza Ukrajine, a drugo da je SAD pobjednik rata jer Volodimir Zelenski nije izgubio, Vladimir Putin je sigurno izgubio, a tko je sigurno pobijedio je SAD. Biden dolazi kao onaj koji je pobijedio, širi priču o demokraciji, dolazi kao onaj koji je donio najviše pomoći. Nije djelovalo kao da je sam svjestan toga, ali važno je da on to jest, on jest predsjednik pobjedničke sile”, rekao je Puhovski.

Istaknuo je da je sada u Ukrajini važno nekako zaustaviti krvoproliće, ali i nastojati da to bude na nepravilan način. “Mir, s druge strane, ne ide ruku pod ruku s pravednošću. Tu će biti pitanje teritorija sigurno u igri, ali zasad je situacija takva da se dnevno gubi ogroman broj ljudi, ne ide se ni naprijed ni nazad, a za petnaestak dana dolaze kaljuže koje bi mogle odgovarati Rusima”, rekao je Puhovski.

Upitan koliko se od početka ruske invazije na Ukrajinu promijenio svijet, Puhovski je rekao da se omjer snaga jako promijenio te da o tome nema spora.

“Imamo dvije supersile, SAD i Kina, oni će raščišćavati stvari. Za razliku od većine ljudi koji to tvrde, moje je uvjerenje da se svijet nije promijenio, nego da je zacementiran takav kakav je bio.Putin je proveo globalizaciju američke politike, sve što je George Bush radio u Iraku, Putin radi u Ukrajini”, rekao je Puhovski.

“Uspostavljen je svjetski poredak, nadajmo se, osude agresije. Cijeli svijet osuđuje Rusiju, minus Kina, Indija, Pakistan, tri četvrtine Afrike i polovina Azije. Oni su se svrstali u nesvrstane. I naši dragi susjedi iz Srbije. Nije cijeli svijet. Europa se promijenila, svijet se nije promijenio. Prije 13 mjeseci je Socijaldemokratska stranka u Njemačkoj tražila da se povuku američke nuklearne rakete iz Njemačke, a sada nikome ne pada na pamet da to radi. Da ne govorimo o Finskoj i Švedskoj, tu, srećom ili nesrećom, Turska drži svoju igru. Ali Europa se doista postavila u red, jedino što trči van je gospodin Orban koji drži svoju liniju i svoje interese, ima jednostavan argument koji i Milanović ponavlja – mene su izabrali građani. On je jedini koji malo iskače, drugi su se svi postavili u red, s Velikom Britanijom, koja je sad europskija nego što je ikad bila i dovelo je do toga da se Europa doista promijenila, do te žalosne razine hoćemo li se nakon Putina riješiti Puškina. Negdje se mora staviti točka”, rekao je Puhovski.

Kraj režima?

Upitan koliko će ovaj rat promijeniti Rusiju i hoće li dovesti do pada Putinova režima, Puhovski je rekao da će kraja režima sigurno biti, ali da je pitanje kada.

“On još ima resurse i može vladati, još ne gubi rat doslovce. Još uvijek nisu došli na granicu. Problem postaje onda kad dođu na granicu. Drugo, kad on padne nastaje jedan potpuno očiti kaos u jednoj ogromnoj zemlji, koji je teško kontrolirati, u kojoj i ako dođu liberalne snage tek bi nastao kaos, jer bi te liberalne stranke morale prihvatiti model čvrste ruke”, rekao je Puhovski.

