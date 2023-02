Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u N1 Studiju u kojem je komentirao iznenadni posjet američkog predsjednika Joe Bidena Kijevu tek par dana prije godišnjice ruske agresije na Ukrajinu.

“Na neki me način nije iznenadio posjet američkog predsjednika Joea Bidena u Kijevu. Mislim, ovo je spektakularan posjet. Bilo je rečeno da će on doći do Poljske, iako je ovaj korak trebalo napraviti nismo to mogli naslućivati zbog sigurnosnih razloga. Taj je posjet bio planiran i programiran i to je defintiivno velika poruka cijelom svijetu i Rusiji, a i pokazuje da su SAD uz Ukrajinu i Volodomira Zelenskog te pokazuje da će im pomagati koliko treba”, rekao je vojni analitičar Marinko Ogorec.

Navodi kako je rat još daleko od završetka.

“I jedna i druga strana pokušavaju ostvariti na bojišnici što više mogu, zasad nijednoj ni drugoj strani ne ide onako kako su očekivali. Ne želim reći da se radi o pat poziciji, ali nema pomaka ni s jedne ni druge strane. I jedna i druga strana će morati pristati na vrlo bolne kompromise. Svaki rat je besmislen, ali ovaj je totalno besmislen. On je započeo kao potpuno promašena procjena. Vidimo da to možda nije bilo koordinirano ni u samom vrhu Rusije onako kako je bilo planirano. Nažalost, gube se ljudski životi, razaraju se gradovi potpuno besmisleno. Vrlo je teško reći kako i kad će se završiti rat”, rekao je vojni analitičar.

Ogorec smatra kako pokušaj osvajanja Bahmuta sliči na korištenje taktike koja je primjerenija Prvom svjetskom ratu nego 21. stoljeću.

“U pitanju su jako veliki su gubici. Mislim da ni Rusi nisu znali da će to tako izgledati. Nisam siguran da se Rusi vežu za godišnjicu početka rata. Prilično je teško to procijeniti, ali pola milijuna vojnika ne bi tako lako mogli prikriti… Tek ćemo vidjeti hoće li Rusi obilježiti taj datum ili neće”, rekao je te dodao: “Treba vidjeti je li im cilj istjerati Ukrajince iz Ukrajine. Ako je to jedan od ciljeva strategije, onda je dosta uspješan. Iz Ukrajine se iselila skoro trećina stanovništva. Kad čovjeku razbijete krov nad glavom, a što može nego se maknuti s tog prostora”.

Stručnjak navodi kako više nema povratka na staro jer je ova situacija stvorila posve novu paradigmu međunarodnih odnosa.

“Rusija ovaj rat ne bi trebala dobiti, to bi značilo promjenu kompletnih vrijednosti i kompletne strukture međunarododne zajednice na gore. Rusija ne može časno izaći iz ovoga”, zaključio je.

