Zašto Fred Matić ne ide na proslavu Oluje u Knin? “Nema više Josipe Rimac…”

Europarlamentarac Fred Matić komentirao je u N1 Studiju uživo komentirao sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade oko čelnog čovjeka VSOA-e. Kao ministar je išao, ali ove godine neće u Knin prigodom proslave obljetnice Oluje. Našoj Mili Moralić otkrio je zašto.

“Žalosno je da moramo uključiti Crkvu, vjerovanje ili nešto. Postoje jasne zakonske odredbe i jedan i drugi se trebaju držati slova zakona. Hrvatska država nije ničija prčija, to je država za koju je 15 tisuća ljudi dalo život. Žalosno je da je to top tema dugo vremena. Ne stajući na stranu nijednog ni drugog, poštujte ljudi zakone. Ako zakoni to nisu odredili, mijenjajte zakone”, kaže hrvatski eurozastupnik objašnjvajući da se u privatnom poduzeću može raditi kako želiš, ali uz državoj službi se mora raditi po zakonu.

N1 komentar: Dogovor oko VSOA-e nije nemoguć, evo zašto

Bliži je, kaže, osobno, predsjedniku Milanoviću, ali ponavlja kako se svi, pa i on, moraju ponašati u skladu sa zakonima i pravilima. “Rečenica poput ‘ja to neću, ja ne bih s njim’… Onda se makni, čovječe”, jasan je.

“Sretna je okolnost to što neće propasti svijet ako nije riješena situacija u VSOA-i, ali kao suverena država imamo zakone koje moramo poštivati, bez obzira na nečija privatna mišljenja. Situacija u svijetu nije bezazlena i insitucije moraju funkoinirati. Ne treba politizirati, nažalost, tu se puno politizira. Kod nas je sve, počevši od cijene paradjza, vezano za plitiku. Ovo su stvari koje su preozbiljne da bi se rješavale na način kako netko zamišlja. Ništa ti ne zamišljaš, sve je propisano”, kaže.

Obljetnica Oluje

Što se tiče proslave Oluje u Kninu, koja se obilježava u subotu, Matić kaže kako već nekoliko godina ne ide na proslavu.

“Nema više Josipe RImac da organizira autobuse da se zviždi SDP-ovim ministrima”, govori Matić i dodaje da je u njegovom mandatu prvi put na kninskoj tvrđavi govorio branitelj, kao i da je u njegovom mandatu počela tradicija da zastavu dižu branitelji i njihove obitelji. “Sve se to kroz godine izgubilo”, kaže.

