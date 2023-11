Zašto je Plenković nervozan? “Očito se događaju stvari koje mogu utjecati na izbore”

Podijeli :

Karlo Klasic/PIXSELL

Politički analitičar Jaroslav Pecnik u N1 Newsnightu s našom Ivanom Tomić razgovarao je o političkim aktualnostima u Hrvatskoj, uključujući aferu na Geodetskom fakultetu i prosvjed svinjogojaca.

Na upit naše novinarke Ivane Tomić o šefu Uprave HEP-a Frani Barbarića i bespravnoj gradnji, predsjednik Vlade Andrej Plenković je rekao da će nju i kolegu prve obavijestiti kada donese odluku o tome.

Bauk predlaže: “Ukinimo Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj, uznemiravaju premijera”

“Ovaj odgovor je ironičan, malo bezobrazan i bahat. Želi staviti do znanja da se on jedini pita u državi i da može što hoće. Ali, očigledno je nervozan. Mnogi su spomenuli događanja na Geodetskom fakultetu, Barbarića, prosvjede… Premijer je sve nervozniji”, kazao je Pecnik pa nastavio:

“Očito se događaju stvari koje mogu utjecati na izbore, a ankete pokazuju da je HDZ daleko od onog što on misli da može ostvariti na izborima. I dalje vjerujem da će HDZ biti najjača stranka na izborima, ali Plenković to zna bolje od mene i tako se ponaša, a očigledno se boji da se neke stvari mogu početi raspetljavati i zato je tako žestoko reagirao na aferu na Geodetskom fakultetu.”

Pecnik se osvrnuo i na premijerove napade na EPPO. “Misli da ono što može u Hrvatskoj može i u EU-u, u odnosu na EPPO, ali mislim da griješi i da ga to može koštati ugleda u Strasbourgu.”

“Selo je s pravom nezadovoljno”

Plenković opetovano navodi da su prosvjedi svinjogojaca politički motivirani i da iz prosvjednika stoje Domovinski pokret, Most i Suverenisti. No, Pecnik navodi da je to bio i model HDZ-a.

Svinjogojci nastavljaju s prosvjedima, hoće li biti popuštanja mjera? Evo što kaže Bačić

“Sjetimo se šatoraša”, kazao je, navodeći da je ovo samo jedan novi način kojim se želi rušiti postojeća vlast. “To je model HDZ-a. Ali, mnogi su zaboravili Glavaša, velike prosvjede u Slavoniji pod vodstvom HDZ-a…”

Dodaje da je HDZ inagurirao taj model i da im se sada vraća bumerang. “Slavonija koja bi mogla hraniti dobar dio srednje Europe sigurno nije zaslužila položaj koji ima danas.”

Ističe da projekt Slavonija ne daje rezultate. “Selo je s pravom nezadovoljno i s pravom reagira.”

Pecnik navodi da dio prosvjednika jeste politički motiviran, ali da među njima postoji i onih s pravim, autentičnim nezadovoljstvo te dodaje da s prosvjednicima treba razgovarati.

Tko se može suprostaviti Plenkoviću?

“On je izgradio takav sustav moći, kontrole da se ljudi boje njemu suprostaviti”, navodi Pecnik.

Ipak, navodi da neki prosvjednici trgaju iskaznice HDZ-a što potvrđuje da jedan dio u HDZ-u nikad nije prihvatio Plenkovića. “Karizmatičan je bio Tuđman za velik broj ljudi, ali Plenković karizmu tog tipa nema.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Što učiniti kad vam gume proklizavaju i ne možete krenuti s parkinga? Probajte ovaj stari trik Rusija premješta moćno oružje s istoka Europe, Britanci otkrivaju što se skriva iza svega