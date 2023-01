Zašto su zadarski vatrogasci ostali bez plaće?

Podijeli :

Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, bila je gošća Newsnighta gdje je komentirala slučaj u Zadru gdje su vatrogasci ostali bez plaća.

Šušković je objasnila da je isti slučaj i u Novoj Gradišci. “Gradonačelnik Zadra je obavijestio vatrogasce da je proračun grada izglasan nezakonito, i da zato nema plaća”, rekla je.

“Plaće se zakonom treba isplatit do 15. u mjesecu, plaća je trebala biti isplaćena, ali nije i naši članovi su se javili. To je opravdanje gradonačelnika, ali ne znamo zašto je politika ispred čovjeka”, dodala je.

Ovo nije prvi takav slučaj. “Apsurdno je to što sustav ne brine o onima koji brinu o našoj sigurnosti, a to su upravo vatrogasci koje volimo nazivati herojima. Međutim, sam sustav plaća još uvijek nije reguliran, a trebao je biti prije dvije i pol godine kada je zakon propisao donošenje pravilnika. Pravilnik je trebala donijeti Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) koji je u ingerenciji MUP-a. Problem je što su javne vatrogasne postrojbe pod lokalnom samoupravom, odnosno gradova. U tom slučaju, ako dođe do neisplate plaća, tužba ide prema gradu”, rekla je Šušković.

“Plaće vatrogasaca nisu jednake, njih određuje grad. Imali smo i u 11. mjesecu slučaj neisplate plaća vatrogascima u Novoj Gradišci kada su čak prijetili gašenjem vatrogasne službe. To su političke igre preko leđa građana”, objasnila je.

“Negdje je stalo s pravilnikom i mi pitamo odgovorne što dalje činiti jer ide nova protupožarna sezona, osobito na području Dalmacije, Istre Kvarnera. Smatramo da odgovorni trebaju preuzeti obvezu i hitno donijeti ono što je obvezno za svakog vatrogasca, a to je njihova plaća”, dodala je Šušković.

“Potrebno je hitno gašenje požara, izvolite ljudi isplatite im plaće”, zaključila je.

