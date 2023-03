Zbog olujne bure za sva vozila zatvorena A1 između Sv. Roka i Posedarja

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i DC106 Paški most, izvijestili su u srijedu navečer iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Samo za osobna vozila otvorena je DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Obrovac-Karin Gornji.

Za teretna vozila i autobuse obilazak iz smjera Gračaca prema Zadru i obratno je DC1 Pađene-Očestovo-DC59 Kistanje-DC56 Bribirske Mostine-DC27 Benkovac.

Zabrana za I. skupinu vozila (autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikli) je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; na

DC1 između Vaganačkog mosta i Borja te od Udbine do Gračaca; na Mostu dr. Franje Tuđmana (DC8); na DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo.

Orkanska bura dere po Dalmaciji, kod Obrovca se prevrnuo kamion Stiže prva marčana bura, u gorju moguć snijeg

Zabrana za I. i II. skupinu vozila (autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikli, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom) je na

Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje pa vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Večeras s 15. na 16. ožujka od 22 do 5 sati bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera; od danas do 23. lipnja za sav promet zatvara se državna cesta DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac, a obilazak je Glina-Petrinja-Hrvatska Kostajnica-Dvor i obrnuto.

Večeras od 22 sata do 6 sati ujutro zbog radova u tunelu Učka vozit će se uz posebnu regulaciju prometa.

Upaljen crveni meteoalarm

Jaka bura bi i sutra mogla stvarati probleme na cestama, budući da je na snazi crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala i srednje Dalmacije.

“U većini krajeva pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro slab mraz, a sredinom dana će mjestimice biti više oblaka uz mogućnost za kratkotrajnu kišu, ponajprije na krajnjem istoku. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, popodne u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverac, mjestimice s olujnim udarima, a na sjevernom dijelu će popodne oslabjeti. Najniža temperatura na kopnu od -3 do 1, na moru od 4 do 8, a najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C, samo u gorskim područjima niža”, stoji u DHMZ-ovoj prognozi za sutra.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.