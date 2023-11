Zbog vjetra A6 otvorena samo za automobile, na autocesti A4 luta pas

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL / Ilustracija

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, a obilazak za ostala vozila je starom cestom kroz Gorski kotar, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državnim cestama DC1 Vaganac-Ondić, DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo i na mostu Ston (DC674) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. U prekidu su pojedine trajektne, brodske i katamaranske linije.

Na oprezu treba biti zbog uočenog psa na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Breznički Hum.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Pelješki most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Usporeno se vozi u zoni radova na državnoj cesti DC1 kod Tušilovića i Pojatnog.

Na pojedinim prometnicama ograničenja su zbog vode na kolniku, odrona ili srušenih stabala.

Zbog održavanja testiranja rally automobila (WRC Croatia Rally) bit će 7 do 19 sati zatvorene ceste Jarče Polje-Beč-Bitorajci i Jarče Polje-Protulipa.

Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom čekanja su do 30 minuta.

