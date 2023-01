Klisović: Na pomolu je nova koalicija

Podijeli :

Izvor: N1

O situaciji u Zagrebu govorio je predsjednik zagrebačke gradske skupštine, SDP-ov Joško Klisović.

Klisović ističe da je koalicija između SDP-a i Možemo stabilna. “Većina je stabilna u zagrebačkoj gradskoj skupštini. Na pomolu je novi koalicijski sporazum tako da mislim da većina nije uopće upitna. Onog trenutka kada bude finaliziran sporazum, pregovarači će izaći pred medije. Dodatno će se precizirati neki projekti i programi koje želimo da se naprave u ovom mandatu. Mislim da smo tu jako blizu i da ne bi smjelo biti nikakvih problema jer imamo slične prioritete.”

Klisović je govorio i o planovima za koaliciju SDP-a i Možemo i na nacionalnoj razini: “Ova koalicija i njeno funkcioniranje u Zagrebu je jedna slika kako će koalicija funckionirati na nacionalnoj razini. Stvarno se bavimo problemima građana i izbjegavamo svaku politizaciju. Zanimaju nas potrebe građana i rješavanje problema koji ih opterećuju. Zatekli smo grad u vrlo teškoj situaciji. Ni država nije u puno boljoj situaciji tako da, kad budu parlamentarni izbori, nova vlast će naslijediti brojne probleme.”

“Ankete pred gradonačelničke izbore pokazuju da je Možemo bila jača stranka nego SDP, ali na nacionalnoj razini je SDP još uvijek jači. “SDP bi trebao biti i bit će senior partner na nacionalnoj razini. Sinergijom lijeve političke scene ćemo pokazati kako zemlju izvesti iz krize, jednako kao što ćemo grad Zagreb izvesti iz krize.”

Na pitanje o tome koji će biti vidljivi projekti koji će ostati u Zagrebu nakon ove vlasti: “Za vrijeme Bandićeve vlasti puno se pričalo, uključujući o primjerice paromlinu. Još uvijek je to jedna zgrada koja je ruglo u ovome gradu. Razlika između te gradske vlasti i ove je to što će se Paromlin srušiti ili iskoristiti konstrukcija i napraviti multimedijalna gradska knjižnica. Sa riječi na djela, to je ova vlast – sa riječi na riječ, to je bila prošla vlast.” Napominje da vlast razmatra niz drugih projekata, tek neki od njih su uređenje prostora Gredelja, gradnja Dinamovog stadiona, rekonstrukcija vodovodne mreže i osiguravanje pitke vode.

Klisović naglašava da su nevidljivi djelovi posla iznimno važni: “Posao koji se ne vidi u gradu, kao na primjer konsolidacija gradskih financija, je ogroman posao kojeg građani možda ne vide, ali on je jedan preduvjet da bi se stvarno počeli raditi projekti koje građani vide: “Mi smo recimo sada predstavili ideju da se uvede gradska riznica. Shvatili smo da smo time pokrenuli reformu vođenja gradskih financija. Grad nije znao koliko je dužan, komu je dužan. Sve je to bila jedna velika crna rupa kroz koju je klizao novac u nečije džepove.”

Kaže da je gradska vlast u prvoj godini mandata fokus stavila na pitanje gradskih financija, restrukturiranja Holdinga, restrukturiranje gradske uprave, izgradnju vrtića, obnavljanje zgrada u vlasništvu grada kao što su škole i domovi zdravlja.

Kad je riječ o obnovi Zagreba na koju Grad ne može utjecati, Klisović kaže: “Nažalost, Vlada vodi obnovu. Očigledno je da Vlada ne fukncionira, a pojedini resori u Vladi katastrofalno funkcioniraju. Mi se nadamo da će se ubrzati. Gospodin Bačić od Grada može očekivati konstruktivnu suradnju. Glavna odgovornost za cijelu obnovu je na Vladi.”

