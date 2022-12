Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač rekao je u N1 Studiju uživo da se civilizacijsko pitanje odnosa prema državi koja je žrtva agresije pretvorilo u pitanje odnosa prema Vladi i HDZ-u.

"To se nije trebalo dogoditi, to je trebala biti tehnička stvar da se glasa o o buci. Teško mi je spekulirati kako će to danas ispasti. Hrvatska je članica EU-a, NATO-a, stvari su jasne, Ukrajina je, kako ja to vidim, zemlja saveznica. Mislim da je već 20 zemalja članica ponudilo pomoć Ukrajini. Kažem, civilizacijsko se pitanje pretvorilo u pitanje potpore Vladei. Za mene je ovo nadstranačka stvar, alju ljudi imaju pravo na svoj stav, na svoje političke strategije", rekao je Kovač.

Sve je zapravo počelo neslaganjem premijera i predsjednika, no Kovač kaže da više nije pitanje tko je kriv. "Danas je glasanje. Danas ćemo znati hoće li te obuke biti ili ne."

Vjeruje da će se, ako glasanje ne prođe, međunarodnoj zajednici uspješno objasniti da je ovo bilo političko pitanje.