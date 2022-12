Podijeli :

Izvor: N1

Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo komentirao je glasanje u Saboru o obuci ukrajinskih vojnika kao i podijeljena mišljenja oko te teme.

Na pitanje što očekuje od glasanja oko obuke ukrajinskih vojnika Žarko Puhovski je rekao:

“Dvije su stvari bitne. Ovo o čemu se radi nije bitno, to je u okviru hrvatske pomoći Ukrajini u jednoznamenkastim postocima investicija Hrvatske, nevažno je. Tu se radi o tome tko će koga. Velik broj za koje ne biste očekivali su se kao guske u magli dali svrstati uz to pa se naknadno smišljaju jadni argumenti. Radi se o neprincipijelnom sukobu oko nebitne stvari, krajnja konzekvenca je hoće li Plenković doista dobiti sve u ovoj zemlji – ako dobije većinu, pobjednik je u punom smislu riječi. S druge strane je predsjednik države koji se ne ponaša tako, koji zagađuje javni prostor i s kojim nije moguće razgovarati. On je ostao jedina brana tome da Plenković dobije sve u svoje ruke. Dio ljudi koji nemaju simpatije prema tome, prisiljeni su formalno biti uz njega jer se radi o Milanoviću u i Plenkoviću da bi se opća vlast koja se smiješi Plenkoviću ograničila.”

Puhovski ističe da ne sumnja da se s dijelom ljudi oko te teme razgovaralo “o kupoprodajnim uvjetima”: “Ne mislim pritom na automobil nego političke ustupke. To se događa svugdje na svijetu.”

Komentirajući promjenu mišljenja u Domovinskom pokretu, Puhovski je rekao:

“Kad je izabran, rekao sam da Penava nema kapacitet za nacionalnog političara. Oni su ocijenili da je za njih pogubno, politički posebno pogubno, da Plenković bude prejak. Oni pokušavaju odgristi desni ugao političkog spektra. Most se odlučlio na varijantu da u to ne ulaze, imaju besmislene argumente ustavne naravi, a nitko od uglednih ljudi s Ustavnog suda nije rekao da je to neustavno. Bilo je tu zaobilaženja, manipuliranja, ali ne mimo Ustava. Kad je Grlić Radman ni od koga ovlašten otišao i pripisao Hrvatsku onima koji će raditi na obuci ukrajinskih vojnika, to je bio prekršaj, Ustav je jasan.”

Govoreći o argumentu da zašto bismo pomogli Ukrajini kad ni Hrvatskoj nitko nije pomogao u Domovinskom ratu, Puhovski je napomenuo da to nije istina i da ne treba zaboraviti pomoć Mađarske, Austrije, Njemačke, Ukrajine i drugih zemalja u tom trenutku. Komentirajući argument da se time Hrvatskoj na čelu crta meta Puhovski i to odbacuje objašnjavajući:

“Dali smo im oružje, Lavrov je rekao da znaju za svaki top koji je stigao Ukrajini – to je veći problem od obuke. No, kad bi i bilo tako, Hrvatska nije ni među prvih 20 na listi, te stvari nisu ozbiljne. Raketa na Zagreb je došla iz Ukrajine, to sad gotovo sigurno znamo jer da nije, skandal bi bio do neba. Prešutili su to. Nismo nikako bili ugroženi, a ideja da bi Rusija koja jedva izdržava na ukrajinskim frontama još imala moć napasti Hrvatsku ili nekog, po mom sudu je promašena. Radi se o odnosu Milanovića i Plenkovića.”

Puhovski napominje da smo “zadnja dva dana imali bar pet važnijih stvari koje su se rješavale u Saboru, a ovo je postalo pitanje svih pitanja”.

“Plenković je imao velike uspjehe ove godine, nema spora, ali to napuhavanje uspjeha s njegove strane dovelo je do toga da su relativizirani. Imate situaciju u kojoj su realni uspjesi doživjeli splasnuće jer su ih neukusno hvalili, od Plenkovića na dalje. U svakom uvodnom govoru na Vladi on pet, šest minuta smirenim tonom u istoj oktavi priča uspjehe zadnjih godna i nama je toga navrh glave, i tamo gdje ima pravo. Ponavljanje otupljuje privlačnost iskaza.”

“Pitanje tko je šerif u ovom gradiću”

Na pitanje što ako Plenković osvoji ovu natpolovičnu većinu, Puhovski je rekao:

“Ako uspije, za oporbu će to biti nevažno jer ona je slabija. Milanović se neće osjećati poraženim jer formalno nije bio u igri. Brine da imamo velik broj ljudi u javnom životu koji se ponašaju po staljinističkom obrascu – govori se o nečemu o čemu svi znaju da se ne radi, a drugo, dio ljudi na Milanovića češće nego na Plenkovića gledaju kao kunić na udava, paraliziraju se. Plenković ima moć, Milanović nema. Plenković drži Hrvatsku u rukama i nekako ne bismo htjeli da sve drži pa bismo mu htjeli uzeti nevažnu priču s Ukrajinom. Volio bih znati koliko bi Putin bio ojačan da prođe dvotrećinska većina u Saboru, Putin sigurno ne sjedi i pažljivo ne sluša odluku hrvatskog Sabora. I te izmišljotine su ušle u igru. Sreća imamo još malo Svjetskog prvenstva pa Advent pa će se stvar primiriti, a onda u siječnju opet počinju životni problemi. Dosta se politčka elita odvojila od ljudi.”

Komentirajući na kraju po čemu se onda razlikuju Plenković i Milanović rekao je:

“Oni su sličniji nego bilo koja dva značajna političara u Hrvatskoj, možda zato dolazi do sukoba. To je problem. Njihove razlike su irelevantne, čak i po temperamentu i frazama. Mi živimo u teroru pritiska razlike koja ne postoji osim pitanja tko je šerif u ovom gradiću. To je frustrirajuće.”

