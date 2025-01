ZET nabavlja još 60 rabljenih autobusa. Evo koliko će ih platiti

Podijeli :

Nakon 65 novih autobusa kupljenih tijekom 2022./23. te lani nabavljenih 60 polovnih, Grad Zagreb kreće u nabavku još 60 rabljenih, a očekuje i da će proći na natječaju Ministarstva prometa sa 70 električnih i autobusa na vodik. Uz to, u studenom su iz proračunskih sredstava odlučili nabaviti četiri modela na struju. No sve to čini se nedovoljnim s obzirom na svakodnevne probleme.

Manjak vozača, manjak autobusa. Samim time i manjak linija, pa se nerijetko na društvenim mrežama mogu pročitati bijesni komentari Zagrepčana jer autobuse na pojedinim linijama, od njih 135, koliko ih ima u gradu, nisu dočekali zato što se u predviđeno vrijeme jednostavno nisu pojavili.

120 rabljenih

Ne bi li se riješio problem manjka autobusa, Grad je lani nabavio 60 rabljenih iz Njemačke i Austrije, a do kraja ovog mjeseca ili početkom idućeg raspisat će nabavu za još 60 procijenjene vrijednosti 12,5 milijuna eura plus PDV. Autobusi koji se kupuju ne smiju biti stariji od 2014. godine te na satu ne smiju imati više od pola milijuna prijeđenih kilometara. Nabavljaju se tako 34 niskopodna s troja vrata za šest milijuna eura plus PDV, 20 klasičnih niskopodnih s dvoja vrata za četiri milijuna eura plus PDV te 14 zglobnih niskopodnih za 2,5 milijuna eura plus PDV, piše tportal.

Rok za isporuku je godinu dana od potpisivanja ugovora, s time da bi autobusi u tom periodu trebali sukcesivno pristizati prema pojedinačnim narudžbenicama. U posljednjoj tranši 30 polovnjaka iz kolovoza prošle godine Grad je kupio 15 MAN-ova i 15 Mercedesa za 5,77 milijuna eura plus PDV prosječne starosti 5,13, odnosno 8,33 godine.

Na ovaj način Zagreb bi trebao prebroditi manjak vozila u floti dok na ulice ne pristignu novi.

A podsjetimo, Grad je polovicom studenog krenuo u nabavu četiri električna autobusa i sustava za njihovo punjenje, procijenjene vrijednosti tri milijuna eura (bez PDV-a), te će oni prometovati najvećim zagrebačkim rekreativnim zonama Sljeme i Jarun.

70 autobusa na vodik i struju

Uz to, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisalo je koncem studenoga poziv iz NPOO-a za ‘Nabavu vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet’. Grad je još lani najavio da će se javiti na taj poziv i preko njega nabaviti 70 autobusa na vodik i struju. Ukupna bespovratna sredstva u tom programu iznose 143 milijuna eura, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti je 45,5 milijuna eura. Kako je rok za podnošenje prijava do kraja svibnja, a za njih će trebati napraviti i potrebnu infrastrukturu, teško je očekivati da će doći na zagrebačke ulice prije 2027. godine.

U posljednjoj nabavi iz 2022., odnosno 2023. godine, Grad je uz pomoć Ministarstva preko operativnog programa EU-a Konkurentnost i kohezija nabavio 65 novih autobusa. No sve to, s obzirom na višegodišnja neulaganja, čini se nedovoljnim jer su problemi svakodnevno vidljivi.

Plaće vozača oko 1600 eura neto

Kad dođu novi i polovni autobusi, dio flote morat će u rashod jer im prosječna starost iznosi oko 11 godina, a ima i starijih primjeraka. No njih će netko morati i voziti, a ne bi li riješili problem manjka ljudi, u ZET-u su polovicom prosinca raspisali natječaj za 200 vozača. Prema riječima Marka Bogdanovića, direktora ZET-a, prosječna mjesečna plaća vozača isplaćena lani iznosila je nešto malo preko 1600 eura. Uz to valja dodati da na plaću idu i razni dodaci te da ona raste ovisno o smjenama i radom praznicima i vikendima.

