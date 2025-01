Stručnjak o Trumpovim pristašama: Bijednik, jadnik, kukavica i beskičmenjak. Najdalje je otišao Zuckerberg

Podijeli :

Lucijan Carić, informatički stručnjak, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović, gdje je razgovarao o privremenoj obustavi TikToka u SAD-u.

Carić je prokomentirao tezu da su sigurnosne agencije dojavile da postoje problemi. “Koliko sam ja pratio, apsolutno nikakvi dokazi nisu javno predočeni, osim sumnje da se to radi. Jesu li pokazani u 4 oka u tajnim sobama kongresa, parlamenata, senata, ne znam. To nesumnjivo rade i sve američke firme. U čemu je razlika i koje je moralno opravdanje? Smiješna priča je ovo gdje Trump danas plače ‘spasite TikTok’, a 2020. je potpisao uredbu kojom je de facto zabranio TikTok. Sad, jer ga mladi koriste, nije”, kazao je Carić.

Aplikacije mogu uzimati geolokacije, pratiti što govorite, dodao je. TikTok je proradio nakon 12 sati, a Carić to sve naziva – igrom. “Biden je otvoreno rekao da neće ništa poduzeti, a oni su to napravili kao iz straha – da se prema njima ne bi promijenile neke mjere. Zašto je strah nestao kada je Trump rekao da će on donijeti izvršnu uredbu, a još uvijek nije stupio na vlast? Po sadašnjem propisu vas mogu teoretski goniti, kao i firme koje bi omogućile funkcioniranje”, objasnio je sručnjak koji ističe da je nemoguće odvajanje TikToka od ByteDancea.

“Tehnologiju imaju Kinezi. Musk je kupovao Intel i MSNBC, a u biti je kupio američkog predsjednika puno jeftinije. On novac kojim bi kupio ByteDance – nema. Problem je – kako ćete podijeliti američku podružnicu od kineske, kada Kina ima tehnologiju? Nijedna firma koja je uspješna, ne dijeli svoju tehnologiju. To su najstrože tajne”, napomenuo je Carić.

Kaže kako se, bez obzira na to da zemlje imaju zabrane, uz pomoć virtualne privatne mreže, mogu izbjeći lokalni propisi. “Jedino je problem da vrlo vjerojatno znaju da to koristite. Tolerirat će se do trenutka kad neće”, rekao je Cirić.

Osvrnuo se i na neke od gostiju koji će biti na inauguraciji Donalda Trumpa, poput izvršnog direktora Mete, Marka Zuckerberga, izvršnog direktora Amazona, Jeffa Bezosa, izvršnog direktor X-a i Tesle, Elona Muska i ostalih utjecajnih milijardera.

“Ovo je rijedak primjer pokazivanja da možete imati sav novac svijeta i biti bijednik, jadnik, kukavica i beskičmenjak. Mislim da je tu najdalje otišao Zuckerberg. Ostali su relativno pristojno poljubili prsten”, rekao je Carić.

Zaključno, kaže kako je Trumpova odluka da vrati TikTok isključivo zbog – novca i moći.

“Taj predsjednik je kriminalac, a ne biznismen. Trump ima dugu povijest neplaćanja i bankrota. I Musk ima masu tužbi. Ljudi koji kao hoće graditi bolji svijet na Marsu ga nisu u stanju napraviti na Zemlji”, zaključio je.

