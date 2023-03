DHMZ izdao crveno upozorenje: Vrijeme je opasno za zdravlje pa i za život!

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za danas, 16. ožujka, crveno upozorenje za srednju Dalmaciju.

Upozorenje je izdano zbog jake i vrlo jake, tijekom noći i jutra podno Biokova mjestimice olujne bure, na otocima i tramontane, koja će slabiti na umjerenu do jaku. Mjestimice se očekuju udari vjetra i do 140 km/h.

Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo da izbjegavate putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za područje Velebitskog kanala izdano je narančasto upozorenje zbog pojačane do jake, ujutro mjestimice vrlo jake bure s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. Narančasto upozorenje na snazi je i za sjevernu i južnu Dalmaciju zbog jake i vrlo jake bure koja će postupno slabiti na slabu do pojačanum s udarima vjetra do 110 km/h.

Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.