Iznad Sjevernog pola počinje se formirati polarni vrtlog, utjecat će na ovu zimu

Pixabay/ilustracija

Polarni vrtlog počinje se formirati u stratosferi iznad Sjevernog pola i utjecat će na vrijeme ove zime 2023./2024. Polarni vrtlog ima dugu i snažnu povijest utjecaja na zimske prilike u SAD-u, Kanadi i Europi, osobito ako se počne urušavati.

Kako piše Severe Weather Europe, polarni vrtlog može odražavati snagu stratosferske polarne cirkulacije. Za naše zimsko vrijeme važno je samo je li jak ili slab, jer na površini stvara posve drugačiji vremenski ishod.

Kako ulazimo u jesen, polarne regije počinju hladiti. To je zato što Sunce bude niže i manje energije dopire do Sjevernog pola, no atmosfera prema jugu je još uvijek relativno topla.

Polarne regije primaju malo ili nimalo sunčeve energije u usporedbi s regijama koje su južnije i koje još uvijek primaju mnogo sunčeve svjetlosti i topline.

To uzrokuje jaku temperaturnu razliku između polarnih i suptropskih područja, a na sjevernoj hemisferi počinje se razvijati velika ciklonalna cirkulacija niskog tlaka. Proteže se od površinskih slojeva visoko u atmosferu, a ta je pojava poznata kao polarni vrtlog.

Kakvo vrijeme donosi?

Polarni vrtlog se ponaša kao vrlo veliki ciklon, pokrivajući sjevernu hemisferu od sjevernog pola do nižih geografskih širina. Prisutan je na svim atmosferskim razinama, od temelja, ali može imati različite oblike na različitim nadmorskim visinama. SWE navodi da polarni vrtlog može biti vrlo dinamičan i imati vrlo veliku snagu, a njegove promjene mogu imati dugotrajan učinak.

Snažan polarni vrtlog obično znači jaku polarnu cirkulaciju. To obično zadržava hladniji zrak u polarnim regijama, stvarajući blaže uvjete za većinu SAD-a i Europe. U tim uvjetima zima može biti uglavnom toplija od normalne u srednjim geografskim širinama.

Nasuprot tome, slab polarni vrtlog može stvoriti slab uzorak mlazne struje. Teže je obuzdati hladniji arktički zrak, koji se onda može širiti iz polarnih regija u SAD i/ili Europu.

Prema tome, ako ste ljubitelj blage zime, preferirat ćete jak polarni vrtlog.

Polarni vrtlog i El Niño

Jedan od najvažnijih globalnih čimbenika za nadolazeću zimsku sezonu je događaj El Niño. El Niño je ono što nazivamo toplim/pozitivnim oceanskim anomalijama u tropskom dijelu Tihog oceana. Nastaje pod određenim uvjetima i može promijeniti vrijeme globalno na sezonskoj razini.

Zahlađenje nad Sjevernim polom već je počelo. Hlađenje stratosfere obično počinje u kolovozu, a snažno se povećava tijekom rujna i listopada. Stratosfera doseže svoje najhladnije razdoblje u studenom i prosincu, kada je polarni vrtlog obično najjači. Što je hladnije, polarni vrtlog može postati jači, a do toga dolazi jer se on “hrani” razlikom temperature i tlaka između polarnih i južnih područja sjeverne hemisfere.

SWE piše da polarni vrtlog može značajno promijeniti zimsko vrijeme u SAD-u, Kanadi i Europi, no nije ga jednostavno predvidjeti jer ovisi o mnogim čimbenicima.

