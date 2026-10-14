suha jesen
Na obali do 24 stupnja, na kopnu nešto svježije: Prognoza otkriva što nas čeka idućih dana
I danas se na Jadranu nastavlja pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu i jaku buru koja ujutro može imati i olujne udare, a poslijepodne će malo oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadni vjetar.
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U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a osobito u središnjim krajevima i povremena naoblaka. Ostaje uglavnom suho ili samo ponegdje do podneva može pasti koja kap kiše.
Poslijepodne će i ovdje biti više sunca. Najviša dnevna bez veće promjene u odnosu na jučer - u unutrašnjosti između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
Sutra slijedi još jedno prohladno jutro, osobito u unutrašnjosti gdje može biti i magle. Tijekom dana dosta sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obale umjerena i jaka bura i tramontana. Temperatura vrlo slična današnjoj pa će nakon hladnog jutra danju biti ugodno vrijeme primjereno datumu.
Čini se da bi i do kraja tjedna vrijeme trebalo biti slično. Više sunca duž obale, a na kopnu nakon mjestimične jutarnje magle očekujemo izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja, ali i dalje uglavnom suhe dane. Temperatura zraka ostaje slična, bit će u skladu s dobom godine.
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