Na obali do 24 stupnja, na kopnu nešto svježije: Prognoza otkriva što nas čeka idućih dana

Poslijepodne će i ovdje biti više sunca. Najviša dnevna bez veće promjene u odnosu na jučer - u unutrašnjosti između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.



Sutra slijedi još jedno prohladno jutro, osobito u unutrašnjosti gdje može biti i magle. Tijekom dana dosta sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obale umjerena i jaka bura i tramontana. Temperatura vrlo slična današnjoj pa će nakon hladnog jutra danju biti ugodno vrijeme primjereno datumu.