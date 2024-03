Norveški meteorolozi najavili veliki zaokret u vremenskoj prognozi: Od plus 20 do minus 2 u samo par dana

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Norveški meteorolozi na svojoj prognozi za Hrvatsku za idući ponedjeljak predviđaju minus jedan stupanj Celzijev, a u utorak i niže.

Norveška meteorološka stranica yr.no za Hrvatsku najavljuje novu veliku promjenu vremena sa zahlađenjem. Temperature bi idućeg tjedna mogle opet pasti ispod nule.

Copernicus upozorava: Veljača 2024. bila je najtoplija do sada

U utorak ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, još će mjestimice pasti malo kiše, uglavnom na jugu zemlje, prognozira DHMZ i zatim najavljuje razvedravanje. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12. Najviša dnevna od 10 do 14, na moru između 15 i 19 °C, javlja DHMZ.

Norveški meteorolozi na svojoj prognozi za Hrvatsku već za ovu srijedu najavljuju najnižu temperaturu od nula stupnjeva Celzijevih, dok za idući ponedjeljak predviđaju i nove minuse pa se tako očekuje minus jedan stupanj Celzijev, a u utorak minus dva te opet nula u srijedu. Dnevne temperature će i dalje biti visoke prema norveškim meteorolozima, prenosi Jutarnji list.

U nastavku pogledajte kakve temperature predviđaju po hrvatskim gradovima.

Temperature za cijelu Hrvatsku

Zagreb

Split

Osijek

Rijeka

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Boris Malešević o HDZ-ovom sloganu: “Ne mogu reći da je loš, ali ima jedan problem” Žarko Puhovski: Turudić je mala maca prema ovome što je napravio Milanović