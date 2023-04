Neobično hladno za travanj, moguć i snijeg, ali – promjena vremena je na vidiku

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Polje visokog tlaka proteže se od Azorskih otoka preko Velike Britanije do Skandinavije, a okružuju ga četiri ciklone, sa zapada duboka ciklona nad Atlantikom sa sjeveroistoka ciklona nad zapadom Sibira, s jugoistoka Crnomorskom ciklonom i s juga sredozemna Genovska ciklona. Meteorolozi ovakav raspored visokog i niskog tlaka nazvaju bloking ili omega situacija, a osnovna karakteristika mu je da se vremenski sistemi vrlo sporo premještaju. Genovska ciklona se sporo premješta prema jugoistoku, crpi vlagu pa time i energiju iz razmjerno tople vode Sredozemnog mora, a po visini pritječe topli zrak iz Afrike. Tijekom idućeg tjedna spojit će se s Cromorskom ciklonom. Odmicanjem ciklonalnog vrtloga prema istoku nad srednju i sjevernu Europu a i nad naše krajeve započet će pritjecanje hladnijeg zraka sa istoka. Posljedica tekvog razvoja vremena je oblačno, kišovito, vjetrovito vrijeme s temperaturama zraka nižim od uobičajenih za ovo doba godine.

Danas će se pod utjecajem ciklonalnog vrtloga nad nama nastaviti nestabilno vrijeme uz promjenljivu, uglavnom nisku naoblaku i povremenu kišu. Snježna granica se spustila te u planinama iznad 1000 metara uz kišu može zalepršati i koja pahulja snijega. Na južnom i srednjem Jadranu puhat će jak jugo, a na sjevernom će zapuhati bura. U unutrašnjosti sjeverac i sjeveroistočnjak. Navečer i u noći na ponedjeljak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborina. Najviše dnevne od 11 do 16. U gorju oko 3.

Sutra, u ponedjeljak, oblačno s kišom i vjetrovito. U Lici i Gorskom kotaru lokalno može biti obilnije oborine. U unutrašnjosti će puhati sjeverac i sjeveroistočnjak, na sjevernom i srednjem Jadranu bura, a na Južnom jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na obali i otocima od 9 do 12 °C. Najviša dnevna od 11 do 16 °C.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenljivo oblačno s povremenom kišom i kraćim sunčanim razdobljima. Temperature zraka bez veće promjene do četvrtka, a onda postupan porast temperature zraka uz promjenljivo oblačno, ali uglavnom suho vrijeme. Na Jadranu i uz Jadran više sunčanog vremena, početkom tjedna red kiše,

red sunca, uz jaku buru.

Od srijede više sunca na sjevernom i srednjem Jadranu, dok će na jugu još biti povremene kiše uz pokoji grmljavinski pljusak. Temperature zraka od četvrtka u porastu.

