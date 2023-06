Podijeli :

Branislav Babic/PIXSELL/ilustracija

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Mlazna struja nad Atlantikom s južne strane obilazi duboku ciklonu sa središtem istočno od Islanda. Hladan atlanski zrak premješta se preko Irske i Velike Britanije nad Europu, a nad naše krajeve stići će kao oslabljena hladna fronta sredinom sredinom sljedećeg tjedna.

Nova runda kiše i vjetra: Nestabilne vremenske prilike očekuju nas i za vikend

Poremećaj koji je djelovao na vrijeme u našim krajevima premjestio se nad Egejsko more te djeluje na vrijeme nad istočnim Balkanom. U njegovoj pozadini jača greben azorske anticiklone te je vrijeme stabilno, sunčano i sve toplije.

Danas će biti pretežno sunčan uz promjenljivu naoblaku, više naoblake bit će još uz pokoji pljusak u istočnim krajevima unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati bura u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Najviše dnevne od 24 do 28 na Jadranu od 27 do 32.

Sutra u ponedjeljak pod utjecajem anticiklone sa zapada sunčano i toplo. Na Jadranu će bura oslabiti i zapuhat će umjeren maestral. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 13 do 16, na Jadranu od 21 do 24. Najviše dnevne od 28 do 32.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenljivo oblačno, novu kišnu epizodu uz manji pad temperature grmljavinu i pljuskove prognoziramo sredinom tjedna. Nakon prolaza oslabljene hladne fronte temperature zraka u porastu. Na Jadranu pretežno sunčano, više naoblake u utorak i srijedu na sjevernom a u četvrtak na srednjem i južnom. Moguće su kratkotrajne nevere i prolazno pojačan vjetar.

Nastavlja se razdoblje toplih noći s temperaturama iznad 20C ali i vrućih dana s najvišim dnevnim temperaturama zraka iznad 30C. Temperatura mora je od 22 do 25. UV indeks je visok i vrlo visok.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.