Ugriz zime: Pripremite se, stiže brza promjena vremena, past će do 20 cm snijega

Podijeli :

Image by David Mark from Pixabay

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipošćaka.

Brza promjena vremena nad našim krajevima posljedica je prodora hladnog nestabilnog zraka sa sjevera koji nad europsko kopno povlaći anticiklona koja stacionira nad Velikom Britanijom i polje niskog tlaka ciklone koja se razvija nad Sredozemnim morem. Nad našim krajevima nalazi se granica hladnog zraka sa sjevera i toplog s juga koja se brzo premješta u obliku hladne fronte sa sjeverozapada prema jugoistoku.

Uz prolaz hladne fronte prognoziramo oblačno vjetrovito vrijeme s kišom, pljuskovima, a moguća je i grmljavina. U noći na nedjelju osjetan pad temperatura, kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Na južnom Jadranu će puhati jako jugo i oštro. Poslijepodne uz pad temperature zapuhati će sjeveroistočnjak. U noći na nedjelju na

sjevernom Jadranu jaka bura koja će se premještati nad srednji Jadran.

Jutarnja temperatura zraka biti će u vecem dijelu unutrašnjosti i najviše dnevne temperature. Jutros su izmjerene temperature od 8 do 14, a prognoziramo da će na Jadranu najviša dnevna biti od 13 do 16 °C.

Navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu osjetno zahladnjenje.

Sutra u nedjelju zimsko oblačno, vjetrovito vrijeme s kišom na Jadranu, a snijegom i susnježicom u unutrašnjosti uz stvaranje snježnog pokrivača.

U planinskim krajevima past će do 20 cm snijega, a vjetar će stvarati zapuhe. Na sjevernom i srednjem Jadranu prognoziramo jaku do olujnu

buru, u podvelebitskom primorju s orkanskim udarima. Na južnom Jadranu jako do olujno jugo uz obilne oborine i grmljavinske nevere. Jugo će

poslijepodne i navečer skrenuti na buru.

Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -3 do 0, u planinskim krajevima oko -4, na sjevernom i srednjem Jadranu od 3 do 5, a na južnom i otocima oko 8. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 0 do 3, a na Jadranu od 5 do 8. Uz jak vjetar zbog visokog indeksa hlađenja osjet topline biti će do 5 stupnjeva niža temperatura zraka. Pravi ugriz zime, kako bi ga englezi nazvali Beast from the East (Zvijer s istoka).

Od ponedjeljka zimsko vrijeme. Zahladit će a u prvoj polovini tjedna bit će oblačno s povremenom kišom, u unutrašnjosti susnježicom i snijegom. Na Jadranu će puhati jaka mjestimice olujna bura. Drugi dio tjedna hladno djelomice sunčano s jutarnjom maglom u unutrašnjosti. Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od -3 do 2 u planinskim krajevima oko -6°C, na Jadranu od 3 do 5°C.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 2 do 5 u planinskim krajevima oko 0 a na Jadranu od 6 do 10°C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.