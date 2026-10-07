"Ja sam kardiolog i ovako pripremam jaja kada želim sačuvati zdravlje srca"

Intervencijski kardiolog dr. Craig Basman iz Hackensack University Medical Centera ističe da nije važno samo što jedemo, već i na koji način hranu pripremamo. Isto jaje može biti dio kvalitetnog obroka, ali i završiti u doručku bogatom zasićenim mastima, soli i kalorijama, ovisno o tome kako ga pripremamo i s čime ga poslužujemo.