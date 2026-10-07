JEDNOSTAVAN SAVJET
"Ja sam kardiolog i ovako pripremam jaja kada želim sačuvati zdravlje srca"
Jaja su često na jelovniku za doručak, no način na koji ih pripremamo i namirnice s kojima ih kombiniramo mogu biti važni za zdravlje srca.
Jaja su jedna od najčešćih namirnica za doručak, ali godinama su imala lošu reputaciju zbog visokog udjela kolesterola u žumanjku. No suvremena istraživanja pokazuju da je situacija nešto složenija. Kod većine zdravih ljudi veći problem predstavljaju zasićene i transmasne kiseline koje svakodnevno unose hranom nego kolesterol iz jednog jajeta.
Intervencijski kardiolog dr. Craig Basman iz Hackensack University Medical Centera ističe da nije važno samo što jedemo, već i na koji način hranu pripremamo. Isto jaje može biti dio kvalitetnog obroka, ali i završiti u doručku bogatom zasićenim mastima, soli i kalorijama, ovisno o tome kako ga pripremamo i s čime ga poslužujemo.
Koji je način pripreme jaja najbolji za srce?
Basman, kada želi pripremiti jaja na način koji je što povoljniji za kardiovaskularno zdravlje, bira dvije jednostavne metode – kuhanje u vodi ili poširanje.
Kod takve pripreme nije potrebno dodavati maslac, mast ili veću količinu ulja, pa se obroku ne povećava unos nepotrebnih zasićenih masti. Istodobno, jaje zadržava proteine, vitamine i druge hranjive tvari.
Kao dobre opcije Harvard Health također navodi kuhana i poširana jaja, kao i pripremu uz malu količinu maslinova ulja, umjesto veće količine maslaca ili drugih izvora zasićenih masti.
Basman posebno voli poširana jaja koja kombinira s integralnim kruhom. Mekani žumanjak obroku daje kremastu teksturu pa, kako navodi, nema potrebe dodavati maslac ili druge masne dodatke.
Ni kajganu ni jaja na oko ne morate izbaciti
Oni koji preferiraju kajganu ili jaja na oko ne moraju ih se odreći. Kardiolog savjetuje da se u tom slučaju koristi mala količina maslinova ili drugog ulja bogatog nezasićenim mastima te da se jaja pripremaju na umjerenoj temperaturi.
Važno je i što se nalazi uz jaja na tanjuru. Basman, primjerice, u kajganu dodaje špinat i cherry rajčice. Povrće osigurava vlakna, kalij i antioksidanse, bez velike količine zasićenih masti.
Takav se doručak znatno razlikuje od obroka koji se sastoji od jaja, slanine, kobasica, velike količine sira i maslaca.
Problem nisu nužno sama jaja
Upravo je to jedna od najvećih zabluda koje su se godinama povezivale s jajima. Žumanjak doista sadrži dosta kolesterola, ali kod većine ljudi kolesterol iz hrane manje utječe na razinu kolesterola u krvi nego ukupna količina zasićenih i transmasnih kiselina koje unose prehranom.
Harvard navodi da jedno jaje dnevno kod većine zdravih ljudi nije povezano s povećanim rizikom od srčanih bolesti. Jedno veliko jaje pritom sadrži oko šest grama proteina, kao i vitamine, minerale, kolin i antioksidanse.
Stoga problem često nije samo u jajetu, nego u onome što mu dodajemo.
Ako se jaja prže na maslacu ili masnoći od slanine i poslužuju s kobasicama i velikom količinom punomasnog sira, unos zasićenih masti i soli u takvom obroku znatno raste.
Basman zato posebno savjetuje ograničavanje slanine i drugih prerađenih mesnih proizvoda, kobasica, velikih količina sira te pripreme jaja na životinjskoj masti.
Prehrana nije ista za sve
To ipak ne znači da svatko može bez ograničenja jesti jaja. Osobe koje već imaju ozbiljnu koronarnu bolest, vrlo visok kolesterol ili dijabetes tipa 2 mogu zahtijevati individualniji pristup prehrani. Basman takvim pacijentima u nekim slučajevima preporučuje ograničiti broj žumanjaka ili češće koristiti bjelanjke, koji sadrže proteine, ali ne i kolesterol.
Zato je važno promatrati cjelokupnu prehranu, a ne jednu namirnicu izdvajati iz konteksta.
Za većinu zdravih ljudi zaključak je jednostavan – nema potrebe izbjegavati jaja. Ako želite način pripreme kojim ćete obroku dodati najmanje dodatnih masnoća, možete ih skuhati ili poširati. Ako ipak više volite kajganu ili jaje na oko, pripremite ih s malo kvalitetnog ulja i poslužite uz povrće umjesto slanine, kobasica i velike količine sira.
Na kraju, upravo ono što dodamo u tavu zajedno s jajetom može biti važnije za zdravlje srca od samog jajeta, piše Parade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare