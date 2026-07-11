Koliko je jaja previše? Odgovor bi mogao iznenaditi mnoge

To potvrđuju i znanstvena istraživanja. Studija iz 2024. pokazala je da muškarci koji su jeli više od pet jaja tjedno nisu imali višu razinu LDL kolesterola ako je njihova prehrana bila bogata vlaknima. Istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da prehrana koja uključuje dva jaja tjedno može biti povezana s nižom razinom LDL kolesterola u usporedbi s prehranom bez jaja. Istraživači su pritom istaknuli da je najvažnije da ukupna prehrana sadrži malo zasićenih masti, koje, kako je objasnila dr. DeLorenzo, doista utječu na povećanje LDL kolesterola.