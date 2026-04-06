Upozorenje nutricionistice: Ova svakodnevna navika može dovesti do povišene razine kolesterola

Nutricionistica Abby Coleman podijelila je savjete o zdravoj prehrani. Razjasnila je neke uobičajene nesporazume oko grickanja i zdravog izbora hrane.
"Ljudi često mogu podcijeniti koliko grickaju hranu poput čipsa, keksa i peciva. Lako ih je jesti jer imaju visok udio šećera, soli i zasićenih masti pa ih naši okusni pupoljci vole, ali ove vrste grickalica imaju malo vlakana i proteina i ne daju vam osjećaj sitosti", rekla je Coleman i dodala da rizik nastaje ako se redovito prepuštate nezdravim grickalicama.
"Opasnost dolazi od stalnog prejedanja. To može dovesti do debljanja, povećane razine kolesterola,zbog previše zasićenih masti, povećanog rizika od dijabetesa tipa 2 i povišenog krvnog tlaka", kazala je nutricionistica, piše Express.
Naglasila je da problem ovdje nije u samom grickanju, već u tome ako se zbog toga prejedate. "Odabir grickalica koje imaju malo hranjivih tvari, a puno zasićenih masti, šećera i/ili soli, te njihovo bezumno jedenje, može biti problem. Umjesto da izbjegavate grickanje, odaberite opcije koje su u skladu s vašim ciljevima", pojasnila je.
Govorila je i o tome koja se hrana ponekad smatra nezdravom, ali u stvarnosti može biti dobra za vas u umjerenim količinama. Jedna uobičajena hrana koju je ovdje spomenula su jaja. "Žumanjci imaju visok udio kolesterola, ali za većinu ljudi kolesterol iz prehrane ima minimalan utjecaj na razinu kolesterola u krvi. Opservacijske studije koje povezuju jaja sa srčanim bolestima nisu uvjerljive", naglasila je.
Jaja, dodala je, ostaju hrana bogata hranjivim tvarima, nudeći visokokvalitetne proteine, esencijalne vitamine, uključujući D i B-kompleks, kolin i antioksidanse koji podržavaju sitost, cjelokupnu prehranu i zdravlje.
Još jedna hrana za koju ćete se možda iznenaditi kada saznate da može biti dobra za vas je - čokolada. "Samom čokoladom treba se hraniti umjereno, ali tamna čokolada može biti "dobra za vas". Pokušajte se držati 70 posto ili više kakaa i možete imati koristi od toga što je bogata antioksidansima, koji štite naše stanice od oštećenja, "poticaj" razini HDL kolesterola, "dobrog" kolesterola".
Coleman je zaključila da tamna čokolada može poboljšati funkciju mozga.
