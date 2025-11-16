Kako napraviti domaći maslac kod kuće za 10 minuta: Trebaju vam samo dva sastojka

Nakon nekoliko minuta, vrhnje će se početi zgušnjavati i stvarati meke vrhove, a zatim će postati čvrsto. Iako se u tom trenutku čini da treba prestati, nastavila sam miješati dok se masnoća nije odvojila od tekućine. To je trajalo oko sedam minuta, a kada se tekućina počela skupljati na dnu, znala sam da je vrijeme da isključim mikser.