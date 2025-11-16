Oglas

PROCES IZRADE

Kako napraviti domaći maslac kod kuće za 10 minuta: Trebaju vam samo dva sastojka

N1 Info
16. stu. 2025. 12:47
Maslac je neizostavan u mnogim kućanstvima, ali kako cijene hrane neprestano rastu, sve više tražimo načine da smanjimo troškove kupovine.

Pravi maslac postaje sve skuplji, a jedna je žena odlučila pokušati napraviti domaću verziju, piše Express.uk, a prenosi city magazine.

Pravljenje maslaca iznenađujuće je jednostavno – potrebno vam je samo slatko vrhnje i malo morske soli, ako volite slani maslac. I to je sve! Samo jedan ili dva sastojka, a rezultat je znatno zdraviji od kupovnog proizvoda. Još bolje, mnogo je jeftiniji.

Ovo je njezino iskustvo izrade maslaca:

"Uzela sam svoj mikser sa stalkom, vrhnje i počela praviti domaći maslac. Možete ga napraviti i ručno, električnim mikserom ili pomoću posebnog uređaja za maslac, ali ne bih preporučila ručno mućenje jer traje predugo.
Započela sam tako što sam u mikser stavila 300 ml vrhnja i pričvrstila nastavak za mućenje, zatim uključila mikser na srednju brzinu.

Nakon nekoliko minuta, vrhnje će se početi zgušnjavati i stvarati meke vrhove, a zatim će postati čvrsto. Iako se u tom trenutku čini da treba prestati, nastavila sam miješati dok se masnoća nije odvojila od tekućine. To je trajalo oko sedam minuta, a kada se tekućina počela skupljati na dnu, znala sam da je vrijeme da isključim mikser.

Zatim sam smjesu procijedila u zdjelu. Mlaćenicu koja ostane koristim za palačinke, a izvrsna je i za pohanje piletine. Važno je dobro pritisnuti maslac kako biste uklonili sav višak tekućine.

Sada je vrijeme za dodavanje začina. Ja volim da ostane jednostavno – dodam malo morske soli, ali možete ubaciti i češnjak ili papriku, što daje izvrstan okus. To također pomaže da maslac duže traje u hladnjaku jer se uklanja mlaćenica, koja može ubrzati kvarenje.

Sljedeći korak je isprati maslac. Uzmite veliku zdjelu, napunite je hladnom vodom i dodajte nekoliko kockica leda. Korištenje leda nije obavezno, ali daje najbolje rezultate. Isperite maslac sve dok voda ne postane bistra, mijenjajući je nekoliko puta – važno je ukloniti svu preostalu mlaćenicu.

maslac

