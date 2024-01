Jednostavni pregled koji možete obaviti sami kod kuće: Prepoznajte znakove raka usta

Podijeli :

Photo by Septian simon on Unsplash

Stomatolozi često uočavaju znakove raka usta tijekom rutinskih pregleda.

Svake godine u Ujedinjenom Kraljevstvu oko 10.000 ljudi dobije dijagnozu raka usta. Devet od 10 oboljelih će preživjeti ako se rano otkrije, ali to pada na 50 posto kada se kasno dijagnosticira. Broj umrlih od tog stanja porastao je gotovo 50 posto u posljednjih 10 godina, s 2.075 na više od 3.000, piše The Sun.

Jednostavan samopregled, koji možete obaviti kod kuće, mogao bi vam spasiti život. Ovo je 10 znakova raka usta na koje treba obratiti pozornost.

1. Trajni čirevi

Jedan od najčešćih simptoma raka usta ili usne šupljine je čir (ili čirevi) koji traje više od tri tjedna, prema Cancer Research UK.

Mogu se pojaviti na unutarnjoj strani obraza ili usana, a također i na jeziku.

2. Crvene ili bijele mrlje

Crvene (eritroplakija) ili bijele (leukoplakija) mrlje u ustima, koje su ponekad bolne, također mogu ukazivati na rak.

One same po sebi nisu kancerogene, ali bi to mogle postati ako se ne liječe. Možete ih provjeriti povlačenjem usana i obraza prema dolje, gore i u stranu dok se gledate u ogledalo.

Liječnica tvrdi da bi ovih šest znakova mogli biti simptomi raka pluća

3. Grudice

Ako osjetite bilo kakve kvržice ili otekline u ustima, vratu ili grlu, ili na usnici, možda bi bilo vrijedno zakazati sastanak sa svojim liječnikom opće prakse.

“Otok jednog ili više limfnih čvorova na vratu čest je simptom raka usta i orofaringeusa”, kaže CRUK. Kvržice obično ukazuju na infekciju, a ne na rak, ali mogu značiti da se bolest širi.

4. Bolna područja

Nakon čira, “bol, nelagoda ili oteklina u ustima koja ne nestaje drugi je najčešći simptom raka usta”, prema CRUK-u.

Također možete primijetiti utrnulost, peckanje ili neuobičajeno krvarenje u ustima ili bol prilikom pomicanja čeljusti.

5. Poteškoće s gutanjem

Još jedna jednostavna provjera raka usta kod kuće je procjena koliko vam je lako jesti i piti. “Rak usta može uzrokovati bol ili osjećaj peckanja prilikom žvakanja i gutanja hrane ili se možete osjećati kao da vam hrana zapinje u grlu”, kaže CRUK.

Grlobolja koja ne prolazi nakon nekoliko dana, koja se može pogoršati prilikom gutanja, također je potencijalno zabrinjavajući znak.

6. Kreštav glas

Poteškoće s govorom ili promukli ili kreštavi glas još su jedan simptom na koji treba obratiti pažnju. Možda ćete to primijetiti sami ili će to možda biti vidljivije vašim prijateljima, obitelji ili kolegama.

“Rak u ustima ili grlu može utjecati na vaš glas. Vaš bi glas mogao zvučati drugačije. Može biti tiši, hrapav, ili zvučati kao da ste stalno prehlađeni, ili biste mogli nerazgovjetno izgovoriti neke svoje riječi ili imati problema s izgovaranjem nekih glasova”, dodaje CRUK.

7. Loš zadah

Još jedan simptom koji možda nećete primijetiti na sebi je loš zadah. Većina ljudi će to doživjeti u nekom trenutku svog života, a to obično nije rak. Ali ako imate bolest, može biti gore od uobičajenog ili se događati češće.

Kako biste provjerili miris vlastitog daha, možete polizati zapešće, pustiti da se na trenutak osuši, a zatim udahnuti. Alternativno, možete čistiti koncem prema stražnjoj strani usta, a zatim pomirisati konac, ili nježno strugati jezik mekom četkicom za zube, a zatim pomirisati.

8. Klimavi zubi

Rak usne šupljine može uzrokovati klimanje zuba ili ponekad ispadanje.

Stomatolog bi to inače primijetio tijekom pregleda, ali to možete osjetiti i dok jedete ili dodirujete zube jezikom.

Navike za koje niste znali da mogu zaustaviti starenje

9. Bol u uhu

Iako nije u vašim ustima, rak može izazvati bol u uhu. Ako imate bol u uhu koji ne prolazi nakon nekoliko dana, nazovite svog liječnika opće prakse.

Najvjerojatnije nije rak, ali vrijedi ga pregledati.

10. Gubitak težine

Konačno, ako vam se odjeća čini malo opuštenijom ili ako stanete na vagu i primijetite da je broj pao (a niste pokušavali smršaviti), to bi mogao biti razlog za zabrinutost. “Gubitak težine čest je simptom mnogih različitih vrsta raka”, kaže CRUK.

“Rak usta i orofaringeusa može uzrokovati bol pri jedenju i otežano gutanje. To može uzrokovati gubitak težine. Ekstreman gubitak težine (kada niste na dijeti) može biti znak uznapredovalog raka.”

Glavni uzorci

Većina slučajeva povezana je s pušenjem i uporabom alkohola, no infekcija ljudskim papiloma virusom (HPV) zahvaćena oralnim seksom povezana je s porastom.

Loše oralno zdravlje također može biti prethodnik bolesti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.