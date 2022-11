Kako vježbanje u različito vrijeme ima drugačiji učinak na zdravlje srca

Podijeli :

Izvor: Unsplash/Ilustracija

Rezultati objavljeni u časopisu European Journal of Preventive Cardiology pokazali su kako je vježbanje povezano s najmanjim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara, prenosi Centar zdravlja.

U istraživanju je bilo ukupno 86.000 sudionika, a većinu su činile žene (58 posto). Jedna je skupina ispitanika vježbala ujutro između 8 i 11 sati, dok je druga bila aktivna u popodnevnim satima.

Kod osoba koje su vježbale popodne, uočen je 11 do 16 posto veći rizik od razvoja koronarnih bolesti srca. Kod žena koje su ujutro obavljale svoju tjelovježbu, rizik od bolesti smanjen je za 22 do 24 posto. Također, kod žena je rizik od nastanka moždanog udara smanjen za 35 posto, a kod muškaraca 17 posto.

Jedna od autorica studije, Gali Albalak s Nizozemskog medicinskog sveučilišnog centra, rekla je kako je tjelovježba najvažnija jutarnja aktivnost te su se rezultati posebno dobro pokazali kod žena.

Ispitanici su imali između 42 i 78 godina, a prosjek iznosi 62 godine te je izražena pretilost kod mnogih.

Kada su istraživači pregledali analize podataka za žene i muškarce, pokazalo se da su žene imale znatno više koristi od jutarnje tjelovježbe. Sama po sebi, dobrobit jutarnje tjelovježbe za muškarce nije bila statistički značajna.

Gali je rekla kako je potrebno više istraživanja, prije nego što možemo dati bilo kakve preporuke za muškarce ili žene. Međutim, ovo istraživanje vidi kao prvi korak u pravom smjeru.

Njihova fizička aktivnost pratila se svaki dan od veljače 2013. do 2015. pomoću monitora na zglobu. Znanstvenici su ih potom pratili od šest do osam godina, sve do prvog prijema u bolnicu ili smrti povezane s bolestima srca ili moždanim udarom.

U tom razdoblju se kod gotovo 3000 ispitanika razvila koronarna arterijska bolest, a gotovo 800 ih je pretrpjelo moždani udar. U ispitanika koji su bili fizički aktivni između 8 i 11 ujutro zamijećen je najmanji rizik od oba stanja, pokazala je studija.