Koliko dugo vam treba da utonete u san? Evo što to oktriva o vašem zdravlju

Svi znamo da je poželjno spavati oko osam sati, no ponekad može biti prilično teško utonuti u san. Liječnik Brad Raper navodi da je normalno ako nam je potrebno neko vrijeme da zaspemo. No, koliko vremena vam treba da utonete u san može otkriti i ponešto o vašem zdravlju.

Znate li što je test latencije spavanja? Ukratko, to označava vrijeme koje vam je potrebno da zaspete. “To uključuje razdoblje od trenutka kada osoba legne do trenutka u kojem zaspe”, navodi za Livestrong Raper.

Latencija spavanja može dati neki uvid u vašu kvalitetu spavanja. Zdravoj odrasloj osobi s normalnom latencijom spavanja obično je potrebno između 10 i 20 minuta da zaspi, kaže dr. Raper. Manje vremena može značiti da ste pretjerano pospani, dok više od toga može ukazivati na probleme s uspavljivanjem.

Ako zaspete za manje od pet minuta od lijeganja u krevet, to je znak da ste stvarno umorni, navode iz klinike Cleveland. Najvjerojatniji krivac za to je nedostatak sna, odnosno, to znači da vjerojatno općenito ne spavate dovoljno. U nekim rjeđim slučajevima, to može biti znak poremećaja spavanja poput narkolepsije.

Ako vam treba više od 20-30 minuta da zaspete, to bi mogao biti znak nesanice, odnosno insomnije, objašnjava dr. Raper. To može biti uzrokovano stresom, tjeskobom, depresijom ili čak kroničnom boli. U nekim slučajevima, krivac bi mogao biti poremećaj spavanja poput sindroma nemirnih nogu.

Određeni lijekovi također mogu otežati zaspanje, uključujući lijekove za stimulaciju, bronhodilatatore, nesedativne antidepresive i beta blokatore.

Ako imate poteškoća s uspavljivanjem, neke sitne promjene mogu vam pomoći kod ovog problema. Kako navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), trebali biste se pridržavati određenog konstantnog rasporeda spavanja i buđenja.

Pazite na to da vam je soba zamračena, da nema buke i nemojte koristiti nikakve uređaje poput mobitela prije spavanja. Također, ne propručuje se ni kasno jedenje, a trebali biste pripaziti i na unos kofeina i alkohola.

