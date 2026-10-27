Za oko 28% ljudi, kojima su dati jednostavni savjeti o načinu života, utvrđeno je da više ne pripadaju skupini koja ima kognitivni pad povezan sa starenjem. Taj se broj povećao na 32,8% onih koji su upućeni na web stranicu i 31,6% onih koji su upućeni na web stranicu i kojima je pružena dodatna podrška.