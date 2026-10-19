NOVO ISTRAŽIVANJE
Ova popularna hrana mogla bi oštetiti mozak bez ikakvih simptoma
Instant rezanci, gazirani bezalkoholni zaslađeni napitci, zaslađene industrijske žitarice za doručak, mesne prerađevine i gotova jela - ultra-prerađena hrana ne znači samo da vam u prehrani nedostaje preporučena količina zdravih žitarica i proteina, već vas izlaže riziku od "tihoga moždanog udara" i kognitivnog propadanja u srednjoj životnoj dobi, kažu kanadski istraživači.
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Nakon što su u Kanadi proveli testiranje na oko 9000 ljudi u dobi od 35 do 69 godina, znanstvenici sa Sveučilišta McMaster i Instituta za istraživanje zdravlja stanovništva (PHRI) otkrili su da u skupini koja unosi najveće količine prerađene hrane vjerojatnost od određenog oblika oštećenja mozga koji "povećava izglede za klinički moždani udar i buduće probleme s pamćenjem" iznosi čak 40 posto.
Tihi moždani udari ne iskazuje se očitim simptomima, ali uzrokuju trajna oštećenja i smatraju se ranim znakovima upozorenja koji se mogu pojaviti godinama prije velikog moždanog udara.
"Iskreno, nisam očekivao ovakve rezultate", rekao je Russell de Souza, izvanredni profesor na McMasteru i znanstvenik PHRI-ja. On je pojasnio da je takav ishod obično "povezan sa stanjima o kojima čujemo i liječimo ih u puno starijoj životnoj dobi".
Prerađena hrana činila je oko 25 posto prehrane sudionika istraživanja, rekli su znanstvenici, premda je kod nekih taj udio dosezao i 40 posto, a istodobno su iz njihove prehrane izostajale zdrave namirnica.
Podaci su to iz rada objavljenog u JAMA Network Open, časopisu Udruge američkih liječnika.
"Rezultati našeg istraživanja ukazuju na to da se povezanost između prehrane i zdravlja mozga može otkriti i prije nego što ljudi osjete primjetne probleme s pamćenjem ili razmišljanjem", rekla je Sonia Anand iz PHRI-ja, upozorivši i da ono što ljudi konzumiraju u mlađoj životnoj dobi kasnije u životu može utjecati na njihove kognitivne sposobnosti.
Za daljnje istraživanje spomenute povezanosti potrebno je provesti dugoročna praćenja, a u to spada i upotreba magnetske rezonancije (MRI), rekli su znanstvenici.
U rujnu je tim stručnjaka sa Sveučilišta u Kaliforniji pozvao na opsežnija ispitivanja koja bi potvrdila povezanost između navike konzumiranja nezdrave hrane i podložnosti depresiji, nakon što je 20 pacijenata prijavilo poboljšanje simptoma, poput smanjene anksioznosti poslije prelaska na konzumaciju zdravijih namirnica.
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