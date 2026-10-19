Ova popularna hrana mogla bi oštetiti mozak bez ikakvih simptoma

"Rezultati našeg istraživanja ukazuju na to da se povezanost između prehrane i zdravlja mozga može otkriti i prije nego što ljudi osjete primjetne probleme s pamćenjem ili razmišljanjem", rekla je Sonia Anand iz PHRI-ja, upozorivši i da ono što ljudi konzumiraju u mlađoj životnoj dobi kasnije u životu može utjecati na njihove kognitivne sposobnosti.