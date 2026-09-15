nikad nije kasno
Ovo bi mogla biti jedna od najjednostavnijih navika za zdraviji mozak
Nova analiza istraživanja pokazuje da čitanje tijekom cijelog života može biti povezano s boljim pamćenjem, pažnjom, mentalnim zdravljem i manjim rizikom od kognitivnog propadanja.
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Čitanje knjige prije spavanja, odlazak u književni klub ili jednostavno nekoliko stranica omiljenog romana dnevno mogli bi imati mnogo veći utjecaj na zdravlje nego što se dosad mislilo.
Nova analiza istraživanja koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Cambridgeu pokazala je da je čitanje povezano s boljom pažnjom i pamćenjem, manje problema s mentalnim zdravljem te zdravijim životnim navikama, piše Euronews.
"Čitanje je odličan način za očuvanje zdravlja mozga, razvoj kognitivnih sposobnosti i poboljšanje dobrobiti", istaknula je profesorica Barbara Sahakian, jedna od autorica analize.
Važno je početi već u djetinjstvu
Istraživači upozoravaju da interes djece i mladih za čitanje posljednjih godina opada. Pritom kao jedan od problema ističu sve veću količinu digitalnih sadržaja i vremena provedenog pred ekranima.
Stručnjaci zato preporučuju da se djeci čitanje približi kroz sadržaje koji ih zaista zanimaju. To ne moraju nužno biti klasični romani – dobar početak mogu biti stripovi, grafički romani, knjige povezane s omiljenim filmovima, serijama ili videoigrama.
Koristi ne prestaju s godinama
Prednosti čitanja nisu rezervirane samo za djecu. Kod odraslih se ono povezuje s manjom razinom stresa, boljim opuštanjem i većom otvorenošću prema drugačijim pogledima i perspektivama.
Posebno bi moglo koristiti starijim osobama. Aktivnosti koje potiču mozak povezuju se sa sporijim kognitivnim propadanjem i manjim rizikom od demencije.
Još je korisnije čitati u društvu. Sudjelovanje u književnim klubovima može smanjiti osjećaj usamljenosti i potaknuti društvenu povezanost, što je također važno za zdravlje mozga.
Jednostavna i dostupna navika
Znanstvenici čitanje opisuju kao jednostavnu i jeftinu naviku koja može imati koristi tijekom cijelog života. Ipak, još nije u potpunosti jasno kojim se točno mehanizmima u mozgu ostvaruju svi ti pozitivni učinci, pa su potrebna dodatna istraživanja.
Unatoč tome, rezultati upućuju na to da bi poticanje čitanja u školama, knjižnicama, književnim klubovima i lokalnim zajednicama moglo imati dugoročne koristi za razvoj, učenje i očuvanje kognitivnog zdravlja.
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