Svaka djevojčica, djevojka i žena u životu barem jednom ima pitanje o tome što je menstrualni ciklus, koliko traje menstrualni ciklus, što i kako se računaju plodni dani te što znači kašnjenje menstruacije.

Menstrualni ciklus je kombinacija brojnih događaja koji se događaju u ženskom tijelu te uključuje velik broj povezanih aktivnosti. U menstrualnom ciklusu postoje plodni i neplodni dani, a cilj cijelog procesa je stvaranje jajne stanice koja se nudi za oplodnju uz što se priprema maternica za implantaciju te oplođene jajne stanice. Ukoliko do oplodnje i implantacije ne dođe nastaje menstruacija.

Što je menstrualni ciklus?

Prije nego razjasnimo koliko je normalno trajanje menstrualnog ciklusa, potrebno je znati da je regulacija menstrualnog ciklusa rezultat interakcije između središnjeg živčanog sustava i perifernih ženskih spolnih organa, točnije, jajnika i maternice.

Od središnjeg sustava pa sve do spolnih organa stvaraju se hormoni koji uvelike utječu na menstrualni ciklus. Oslobađanje određenih hormona omogućava ili sprječava oslobađanje drugih hormona na drugim razinama.

Hormoni u menstrualnom ciklusu imaju iznimnu ulogu. Tako gonadotropini hipofize koji se nalaze u jajniku potiču sazrijevanje folikula i ovulaciju, ali i oslobađanje hormona estrogena ili progesterona. Ovi hormoni tada djeluju na endometrij ili sluznicu maternice i pripremaju je za prihvat oplođene jajne stanice, točnije, implantaciju. Ukoliko do tog procesa ne dođe, završetak menstrualnog ciklusa nastaje kada se izbacuje pripremljena sluznica maternice što izaziva menstrualno krvarenje ili mjesečnicu.

Zbog toga se kao početak menstrualnog ciklusa gleda prvi dan krvarenja ili menstruacije, a zadnji dan ciklusa je dan prije početka idućeg krvarenja. Također, ako je došlo do oplođivanja jajne stanice i njene implantacije na endometrij ili sluznicu maternice, došlo je do trudnoće i sluznica se neće izbacivati niti izazvati krvarenje. U ovom slučaju govorimo o trudnoći.

Trajanje menstrualnog ciklusa

Trajanje menstrualnog ciklusa ili svih do sada navedenih dijelova prije krvarenja ovisi od žene do žene, no u prosjeku se smatra da će trajati od 28 do 35 dana. Manji je broj žena koje imaju ciklus od 28 dana te on iznimno varira od žene do žene.

Najveće promjene u trajanju menstrualnog ciklusa događat će se kod prvih menstruacija te prije nego nastupi menopauza ili zadnja menstruacija. U početku se organizam još uvijek privikava na menstruaciju te se još uvijek reguliraju hormoni što može izazvati nejednako trajanje menstrualnih ciklusa. Kod većine žena s vremenom dolazi do reguliranja ciklusa i lakog praćenja plodnih dana i idućeg datuma menstruacije.

U periodu od 20. i 40. godine žene imaju relativno stabilan ciklus koji može varirati od dva do pet dana. Nakon 25. godina života ciklus se obično produljuje te se s približavanjem 40. godina smanjuje.

Trajanje krvarenja je u prosjeku od dva do šest dana za vrijeme kojih žene mogu izgubiti od 20 do 60 ml krvi. Ovo se smatra normalnim menstrualnim krvarenjem te sva odstupanja koja traju duže vrijeme, a uz to izazivaju i druge neugodne simptome, razlog su da se obratite svojem liječniku i ginekologu.

Faze menstrualnog ciklusa

Menstrualni ciklus započinje prvim danom krvarenja i dijeli se u ovarijski i endometrijski.

Ovarijski ciklus ima tri faze – folikularnu fazu, ovulaciju i luteinsku fazu.

Folikularna faza menstrualnog ciklusa je faza u kojoj dolazi do sazrijevanja jedne jajne stanice. Ova faza traje od prvog dana krvarenja do ovulacije. Ona je promjenjiva kod žena i može trajati od 14 do 21 dana.

Nakon toga nastupa ovulacija ili izbacivanje zrele jajne stanice. Od ovulacije pa do idućeg početka menstrualnog ciklusa je luteinska faza koju obilježava žuto tijelo, a koja uvijek traje 14 dana.

Endometrijski ciklus koji se promatra na razini maternice također ima tri faze – menstrualnu, proliferacijsku i sekrecijsku.

Menstrualna faza traje oko četiri dana, a počinje prvim danom krvarenja. Nakon toga nastupa proliferacijska faza za vrijeme koje se događa proliferacija (povećanje, proširivanje) sluznice maternice na što utječe estrogen. Ova faza traje do 14 dana menstrualnog ciklusa.

Posljednja faza je sekrecijska koju karakterizira porast sekrecijske aktivnosti žlijezda. U ovo vrijeme utjecaj imaju estrogen i progesteron. Ova faza traje do početka idućeg menstrualnog krvarenja, obično oko 14 dana.

Što su plodni dani?

U menstrualnom ciklusu postoji period koji se naziva plodnim danima, a koji mnogim ženama može pomoći kod planiranja trudnoće ili izbjegavanja iste. Plodni dani normalan su dio ženskog spolnog sustava. Radi se o danima, fazama menstrualnog ciklusa, u kojima je endometrij maternice pogodan za primitak oplođene jajne stanice. U tom periodu se luče progesteron i estradiol zbog kojih se u to vrijeme povećava tjelesna temperatura, ali i u luteinskoj fazi dolazi do pojačanog lučenja sluzi.

Ako do oplodnje za vrijeme plodnih dana nije došlo, nastupit će krvarenje ili menstruacija. Računanje plodnih dana može se provoditi kroz nekoliko metoda – kalendarski, mjerenjem temperature ili Billingsonovom metodom.

Kašnjenje menstruacije

Kod svih žena postoje različiti menstrualni ciklusi po pitanju duljine, bolnosti, intenziteta i količine krvarenja. No, kod svih žena postoji ista moguća situacija – kašnjenje menstruacije. Trajanje menstrualnog ciklusa, kako smo ranije naveli, može biti od 23 do 35 dana. Manji broj žena dobiva menstruaciju uvijek na isti dan jer je ciklus podložan promjenama.

Do kašnjenja mjesečnice može doći zbog određenih zdravstvenih poteškoća poput polimenoreje, oligomenoreje, amenoreje, menoragije ili dismenoreje. Utjecaj na kašnjenje menstruacije može imati i sindrom policističnih jajnika ili problemi sa štitnjačom.

Iako se teško može odrediti koje je prosječno vrijeme potrebno da bi se izostanak mjesečnice nazivao kašnjenjem, u pravilu se na kašnjenje dulje od pet dana može reagirati te ono može ukazati na promjene u organizmu. Uzrok ili razlog kašnjenje mjesečnice može biti trudnoća, promjena tjelesne težine, korištenje hormonske kontracepcije i dolazak menopauze.

