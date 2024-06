Ne odugovlačite s pregledom: Ove bolove nikad ne biste trebali ignorirati

Podijeli :

Pixabay

Već neko vrijeme muče vas bolovi u leđima, glavi, vratu ili koljenima, a vi kao da ste se već naviknuli na to? Saznajte koje su vrste boli jako opasne i kada morate, bez odugovlačenja, potražiti liječničku pomoć

Sportaši, ljubitelji fitnesa i početnici u vježbanju dobro poznaju izreku ‘Bez boli nema uspjeha’, a to je donekle i točno.

No kako znati je li bol koju osjećate nakon vježbanja normalan ili pozitivan znak dobro obavljenog posla na treningu, odnosno vježbi koje ste obavili kako treba, ili ste doista napravili nešto te se ozbiljno ozlijedili?

U svakom slučaju, možete pripaziti na određene stvari kako biste saznali razliku između boli koja proizlazi iz produktivne tjelovježbe i one koja je posljedica ozljede, piše Cleveland Clinic, a prenosi tportal.

Naprimjer, prema akupunkturistici, dr. Thuy Kim Nguyen, uobičajeno je to da vježbanje s utezima i kardiovaskularne aktivnosti opterećuju naše tijelo na pozitivan način. Sve ove aktivnosti pozitivno utječu na kondiciju te nam povećavaju snagu i izdržljivost.

‘Sve to gotovo uvijek dolazi s cijenom u vidu osjećaja određene razine boli. Ali to je drugačija vrsta boli od one koja vam govori da nešto nije u redu’, rekla je.

Bol zbog koje ne biste trebali brinuti

Dobra bol je osjećaj žarenja u mišićima kada npr. dižete utege te nije nešto zbog čega biste trebali biti zabrinuti.

Trebamo li vježbati dok su velike vrućine? Ova vježba pomaže kod artritisa i smanjuje bol u koljenima

Da, “dobra bol”, vjerovali ili ne, postoji. Najčešća vrsta dobre boli je ‘goruća’ bol u mišićima koja se najčešće osjeća tijekom izvođenja vježbi kao što je dizanje utega. Osjećaj ‘pečenja’ nestaje odmah kada spustite utege, a to je uzrokovano nakupljanjem mliječne kiseline, prirodnog nusproizvoda koji proizvode mišići.

Odgođena bol u mišićima (DOMS, odnosno delayed onset muscle soreness) zapravo je samo bol nakon vježbanja mišića. Uobičajena je te se opisuje kao generalizirana bol koja počinje nekoliko sati do nekoliko dana nakon treninga. DOMS se često javlja kada započnete s novom vježbom na koju tijelo nije naviklo ili ako ste povećali intenzitet vježbanja.

Ozljeda mišićnih vlakana i vezivnog tkiva, vidljiva samo pod mikroskopom, događa se zbog stresa prilikom vježbanja, krivca za ovu generaliziranu bol. DOMS obično nestaje za 24 sata i ne ometa sposobnost obavljanja normalnih dnevnih aktivnosti ili pokreta udova i zglobova’, kaže dr. Nguyen.​

Kada posjetiti liječnika za bolove nakon vježbanja

Smanjuje vam opseg pokreta: oštra bol koja vas sprječava da pomaknete dio tijela, smanjuje vam opseg pokreta ili vas sprječava da se uopće pomaknete.

Tri znaka na rukama koja nipošto ne bi trebalo ignorirati: Mogu ukazivati na ozbiljnu bolest Lijek protiv bolova koji se koristi i u Hrvatskoj, pod lupom EU istražitelja: “Moguće su fatalne infekcije”

Bol se nalazi na mjestu prethodne ozljede ili operacije: bol na područjima na kojima ste već imali zahvat može biti znak da nešto pokreće drugi problem na tom mjestu.

Povezano je s deformacijom ili velikim oticanjem: svaki put kada nešto izgleda drugačije od normalnog, trebate se posavjetovati s liječnikom.

Ne prolazi unatoč njezi: ako ne osjetite olakšanje nakon nekoliko dana odmora, leda ili protuupalnih lijekova koji se izdaju bez recepta, nazovite svog liječnika.

Stalna bol: ako bol nikada ne prestaje ili se pogoršava, uvijek to trebate provjeriti.

Uključuje pritisak i modrice: pripazite na to kad se to događa, osobito ako se često pojavljuje, jer modrice su znak drugog problema koji zahtijeva liječničku pomoć.

Intenzivna je: ako je bol toliko jaka da uzrokuje mučninu i/ili povraćanje, posjetite liječnika.

Povezana je s vrućicom i zimicom: postoje mnoge bolesti koje se mogu implicirati ako je bol popraćena vrućicom i zimicom, a njih je često potrebno liječiti uz liječničku pomoć.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ako iz prvog pokušaja uspijete riješiti ovaj matematički zadatak, možda ste genijalac Znate li da nasloni za glavu u svakom autu imaju skrivenu funkciju? Evo o čemu je riječ