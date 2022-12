Ovih 5 navika izbjegavajte ako imate više od 60 godina i želite biti zdravi

Podijeli :

Evo kako održavati zdravlje jednostavnim promjenama.

Hoćete li uživati u svojim godinama ovisi i o načinu na koji brinete o zdravlju. Ako se fokusirate na zdrave navike i izbjegavate one koje vam mogu nanijeti štetu, u rukama imate ključ dugovječnosti. Možda vam je sve to ionako logično, ali održavanje zdravih navika nije uvijek tako jednostavno. Koje su to navike za koje stručnjaci upozoravaju da se trebaju izbjegavati ako imate 60 i više godina?

1. Najviše vam odgovara sjesti u fotelju

Ako mislite da si upravo sada smijete dozvoliti izležavanje ispred ekrana cijeli dan, u krivu ste jer je ta navika izuzetno štetna za vas, a neki stručnjaci ju uspoređuju s pušenjem. “Veliki je broj studija pokazao kako takav način života može utjecati negativno na zdravlje pa tako i na razvoj bolesti srca, dijabetesa tip 2 i raka. Isto tako može povećati rizik od smrti”, navodi dr. Erin Donnelly Michos. Ne znači da se morate odmah pripremati za maraton, nego ako promijenite naviku od toga da ništa ne radite u to da kratko prošećete taj dan, puno ste napravili.

“Znamo da žene koje se nedovoljno kreću imaju kraće telomere od onih koje su aktivne 30 minuta u danu”; navodi dr. Aladdin Shadyab te dodaje kako bi aktivnost trebala biti dio svakodnevice već u mladosti i biti prisutna do starosti.

2. Gledate kako se kilogrami nakupljaju

Ne radi se samo o dobrom izgledu, nego o činjenici da višak kilograma može utjecati na zdravlje kad napunite 60 godina. Možda niste toga svjesni, ali podaci otkrivaju da je u tim godinama teže gubiti kilograme i da u prosjeku u jednoj godini “zaradimo” otprilike pola kilograma, što se možda ne čini kao puno, ali kroz vrijeme se mogu nakupiti i čak voditi do pretilosti. Što možete učiniti? Isprobajte vježbe snage, jedite više proteina i ostanite aktivni kako biste dali podršku kostima i mišićima.

3. Zaboravljate na zdravu prehranu

Zdrava prehrana je neophodna za zdravo starenje, a studije pokazuju da osobe koje prate mediteransku prehranu imaju manje šanse da će doživjeti promjene koje vode do Alzheimerove bolesti, za razliku od onih koji je izbjegavaju.

Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koji dio prehrane ima veliki utjecaj na funkcioniranje mozga. Ipak, zasad se zna da su omega 3 masne kiseline koje se nalaze u maslinovom ulju neophodne za pravilno funkcioniranje stanica, a tako se snižava rizik od razvoja koronarne bolesti srca i usporava se propadanje kognitivnih funkcija.

4. Ne obraćate pažnju na kognitivne funkcije

Kada napune 60 godina, mnogi razmišljaju o mirovini ili o tome kako usporiti., što naravno može biti jako pozitivno za vaše zdravlje, ali nikako nemojte dopustiti da vaš mozak pati u tom periodu. Studije pokazuju kako mirovina može mozak pretvoriti u “kašu”, a prema nekim rezultatima istraživanja, kratkotrajna memorija se smanjuje 40 posto brže nakon odlaska u mirovinu.

Istraživanja su pokazala da obavljanje novih zadataka uključuje aktivnost većih dijelova mozga dok oni rutinski zadaci rezultiraju smanjenim djelovanjem mozga. Stoga je bitno tijekom dana uvesti nove redoslijede ili načine djelovanja. Kako prenosi The Healthy, jutarnje pospremanje kuće jedno jutro ostavite za vrijeme poslije doručka ili dok pijete kavu, pogledajte crtić ili pak samo rutu kojom inače šetate psa zamijenite nekom drugom. Istraživanja su pokazala da socijalna deprivacija ima nekoliko negativnih utjecaja na kognitivne sposobnosti mozga. Stoga tijekom dana stupite u društvene aktivnosti s drugim ljudima.

5. Izolirani ste od obitelji i prijatelja

Održavanje zdravih odnosa s prijateljima i obitelji je važna navika kada starimo i za zdravlje i za sreću. Studije stalno potvrđuju da je za mentalno i fizičko zdravlje važno biti u interakciji s drugima.

“Pozitivni odnosi mogu biti jednako važni kao i hrana i fizička aktivnost, održavanje zdravih odnosa i društvene “mreže” doprinosi dugovječnosti i zdravlju”, navodi dr. Bonnie Betts, psihijatrica, prenosi Ordinacija.

